BR24 Sport Dank Harry Kane: Tuchels FC Bayern siegt wieder

Dank Harry Kane: Tuchels FC Bayern siegt wieder Stand: 24.02.2024 20:29 Uhr

Es war noch nicht alles Gold, was glänzte, aber der FC Bayern München hat sich wenige Tage nach der verkündeten Trennung von Thomas Tuchel verbessert präsentiert. Nach drei Niederlagen in Folge fuhr der Rekordmeister gegen RB Leipzig drei Punkte ein.

Von Wolfram Porr

Der FC Bayern München kann doch noch gewinnen. Drei Tage nach der verkündeten Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende kam der Rekordmeister zu einem verdienten 2:1 (0:0) gegen RB Leipzig. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge war Torjäger Harry Kane der Matchwinner für den deutschen Rekordmeister. Seine 1:0-Führung (56.) konnte Benjamin Sesko noch egalisieren (70.). In der Nachspielzeit traf der Engländer erneut und war der gefeierte Held in der Arena.

In der Liga stellten die Bayern mit dem Sieg den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen wieder auf acht Punkte. Es gilt Tuchels Aussage, dass die Münchner im Kampf um den Titel noch nicht aufgegeben haben.

Blaswich hält Leipzig früh im Spiel

"Klarheit bringt Freiheit" hatte Thomas Tuchel am Freitag gesagt. Und so stellte er Joshua Kimmich kurzerhand auf die rechte Abwehrseite und brachte außerdem Thomas Müller und Aleksandar Pavlovic von Beginn an.

Die Anfangsphase gehörte gleich dem Rekordmeister. In der fünften Minute hätte es bereits 1:0 stehen können - nach einer Maßflanke von Raphael Guerreiro kam Harry Kane zum Kopfball. Janis Blaswich im Leipziger Kasten lenkte den Ball mit einem Topreflex aber gerade so an den Pfosten.

Befreite Bayern mit den besseren Torchancen

Starker Beginn. Überhaupt wirkten die Münchner nach dieser turbulenten Woche durchaus befreit und versprühten Spiellaune. Die Gäste, die hier im August noch den Supercup gewonnen hatten (3:0), ließen in der Folge zwar nicht mehr viel zu, kamen aber selbst auch nicht gefährlich vors Münchner Tor. Die Bayern mit mehr Ballbesitz hatten dann in der 34. Minute den nächsten Hochkaräter: Jamal Musiala hatte Leroy Sané auf die Reise geschickt. Der hatte Blaswich quasi schon überspielt, wartete aber einen Tick zu lange mit seinem Abschluss bis der Winkel zu spitz war.

Auch Harry Kane hatte unter den Augen des englischen Nationaltrainers Gary Southgate noch eine gute Szene - sein Fallrückzieher war zwar spektakulär, am Ende aber leichte Beute für Blaswich (42.).

Doppelpack: Harry Kane rettet dem FC Bayern drei Punkte

Torlos geht es im Topspiel zwischen Bayern und RB Leipzig in die Kabine. Die Gäste hatten sich offenbar vorgenommen, nun mutiger zu agieren. Doch in die Drangphase der Sachsen schlugen die Bayern zu. Nach schöner Vorarbeit von Musiala, zog Kane mit links ab ins lange Eck - die Führung (56.). Doch Leipzig zeigte sich nicht geschockt. Nur vier Minuten nach dem Rückstand lief Sesko alleine aufs Münchner Tor zu. Nur ein Weltklassereflex von Manuel Neuer verhinderte den Ausgleich.

Der fiel dann in der 70. Minute, als Benjamin Sesko im Sechzehner alleine gelassen wurde und Leon Goretzka dessen Schuss unglücklich abfälschte. Keine Abwehrchance diesmal für Neuer. In der Folge spielten die Gastgeber etwas mehr auf Sieg und wurden in der Nachspielzeit belohnt. Erneut war es Kane, der richtig stand und zum 2:1-Sieg traf.

Quelle: Blickpunkt Sport 25.02.2024 - 21:45 Uhr