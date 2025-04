BR24 Sport Champions League: Inter - Bayern |16.4., 21 Uhr | Radioreportage Stand: 13.04.2025 23:12 Uhr

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel droht dem deutschen Rekordmeister das Aus im Viertelfinale der Champions League. Schafft der FC Bayern noch das Wunder von Mailand? Verfolgen die das Rückspiel gegen Inter live in der Radioreportage.

Von BR24Sport

Der FC Bayern München träumt trotz der 1.2-Niederlage im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League weiter vom "Finale dahoam" am 31. Mai. "Die Energie ist da, der Zusammenhalt, der Glaube - trotz der personellen Rückschläge", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund mit Blick das Rückspiel in der Königsklasse bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/live in der Radioreportage).

Thomas Müller: "Sind in der Verfassung, weiterzukommen"

Auch Thomas Müller geht nicht davon aus, dass er im San Siro sein letztes Champions-League-Spiel bestreiten wird . "Wenn ich in ein Champions-League-Rückspiel gehe mit einem Tor Rückstand, hab ich dann irgendeine Befürchtung?", antwortete Müller auf die Frage nach seinem möglicherweise letzten Spiel in der Königsklasse.

"Inter Mailand ist eine sehr gute Mannschaft, die wirklich abgezockt Fußball spielt, aber trotzdem haben wir doch alle das Hinspiel gesehen. Da hatten wir doch auch die Chance, zu gewinnen", ergänzte Müller und betonte: "Ich sehe die Mannschaft in der Verfassung, dass wir weiterkommen können."

Kimmich: In Mailand braucht es kein Wunder

Am Ende dürfte es gegen Inter jedoch vor allem auf eines ankommen - die Chancenverwertung. Gegen Inter und den BVB brauchte der Rekordmeister 46 Torschüsse für drei Tore. "Wenn wir ein bisschen effizienter sind, kann das Spiel in unsere Richtung laufen", sagte Joshua Kimmich: "Es ist nicht so, dass man ein Wunder braucht. Wir müssen nur ein Spiel gewinnen, mit diesem Mindset sollten wir ins Spiel gehen."

Quelle: BR24Sport 16.04.2025 - 21:00 Uhr