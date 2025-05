BR24 Sport Champions-League-Finale: München feiert mit mehrtägigem Event Stand: 27.05.2025 05:31 Uhr

Parallel zum Champions-League-Finale finden in München diverse Events statt. Ein Fanfest im Olympiapark erinnert an die Fußball-EM 2024 und mit einer Initiative sollen "Alltags-Champions" gefeiert werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Karoline Kipper

Erstmals seit 2012 richtet die Stadt München wieder das wohl größte Event im europäischen Vereinsfußball aus. Bereits zum fünften Mal findet in der bayerischen Landeshauptstadt das Endspiel der Fußball-Champions-League (vor 1992 Europapokal der Landesmeister) statt. 1979, 1993 und 1997 wurde das Finale noch im Olympiastadion ausgetragen.

Das Champions-League-Finale ist nicht nur ein Fußballspiel, sondern wird als mehrtägiges Event mit verschiedenen Veranstaltungen wie Fußballturnieren und Konzerten gefeiert. Außerdem läuft eine Aktion der Stadt München namens "Wir sind alle Champions", die in verschiedenen Kategorien Personen ehrt, die Tickets fürs Finale am 31. Mai in der Allianz-Arena gewinnen können. Was sonst noch geboten ist. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was bietet das Fanfest Olympiapark?

Im Olympiapark findet ein Fanfest statt. Neben einem offiziellen Public Viewing am Samstag finden dort von Donnerstag, den 29. Mai bis Sonntag, den 1. Juni für Besucherinnen und Besucher im Olympiapark kostenlos Sportspiele, Konzerte und andere Events statt.

Zum Beispiel kann man sich mit der Champions-League-Trophäe ablichten lassen und vom Bayerischen Fußballverband (BFV) gibt es einen Soccer-Court. Dort steigt unter anderem am Freitag, 30. Mai, ein Inklusions-Turnier im Rahmen der "Wir alle sind Champions"-Aktion der Stadt München.

Was plant die Stadt München sonst noch?

Bei der Initiative "Wir sind alle Champions" des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München werden in den elf Kategorien Mädchenfußball, Vielfalt, Mutmacher, Tischfußball, eSports, Inklusion, Fair Play, Creators, Schule, Kunst & Kultur sowie Fans sogenannte "Alltags-Champions" gesucht. Im Stadtportal München kann man sich bis zum 27. Mai für die Aktion bewerben(externer Link). Zu gewinnen gibt es unter anderem Tickets für das Champions-League-Finale am 31. Mai.

Teil der Aktion ist auch eine Ausstellung zum Thema Vielfalt, Fußball & München im Pineapple Park (Alte Paketposthalle am Hirschgarten). In einer Kooperation zwischen Stadt und der Initiative buntkicktgut gibt es Ausstellungen unter dem Motto "München kickt bunt" und "Gesichter des Münchner Fußballs". Außerdem gibt es die Wanderausstellung "Flucht, Migration, Fußball" des Fanprojekts Köln in Kooperation mit dem Münchner Fanprojekt zu sehen.

Seit zehn Jahren organisiert die UEFA neben dem Champions-League-Finale auch ein sogenanntes Legendenturnier. Am Freitag, 30. Mai, spielen beim "Ultimate Champions Legends Tournament" ehemalige Weltklasse-Spieler wie Lothar Matthäus, Franck Ribéry, Thiago, Giovane Elber, Luís Figo, Kaká, Clarence Seedorf und Cafu im SAP Garden gegeneinander. Ticketpreise liegen zwischen 35 Euro und 269 Euro pro Person und sind über die UEFA erhältlich.

Wo versammeln sich die Fans von Inter und PSG?

Der Odeonsplatz in München wird am 31. Mai zum zentralen Treffpunkt für Inter-Mailand-Fans. Einen guten Kilometer westlich versammeln sich die Anhänger von Paris Saint-Germain am Königsplatz.

Was muss man über das eChampions-League-Finale wissen?

Neben dem analogen Champions-League-Finale findet parallel in München am 28. Mai das Finalturnier der eChampions League statt. Acht Teilnehmer, unter ihnen der deutsche Vorjahresgewinner Jonny, duellieren sich dann live vor Publikum in den Eisbach Studios in München.

Quelle: BR24Sport 27.05.2025 - 14:54 Uhr