BR24 Sport Champions League: FC Barcelona - FC Bayern in der Radioreportage

Am 3. Spieltag der Champions League kommt es zu einem Kracher-Spiel: Der FC Bayern ist zu Gast beim FC Barcelona - und trifft dort auf zwei alte Bekannte. BR24Sport überträgt das Topspiel am Mittwoch ab 21 Uhr in der Radioreportage.

Vor vier Jahren fegte der FC Bayern wie ein Orkan über den FC Barcelona - mit 8:2 wurden die Katalanen im Viertelfinale aus der Champions League gekickt. Danach feierten die Münchner das Triple. Trainer damals: Hansi Flick, seit dieser Saison neuer Coach in Barcelona. 2020 war auch Robert Lewandowski noch beim Rekordmeister - nach einigem Hickhack wechselte der Rekordtorschütze der Bundesliga 2022 zu den Katalanen.

Champions League: Die zweite Niederlage droht für beide Teams

Im Fokus steht jetzt aber die Gegenwart. Barça und Bayern sind jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage ins neue Ligaformat der Königsklasse gestartet und stehen am 3. Spieltag schon etwas unter Druck im Hinblick auf die direkte Achtelfinalqualifikation. Die Bayern sind wild entschlossen, ihrem Traumziel "Finale dahoam 2.0" einen Schritt näherzukommen. Eine weitere Niederlage würde den Druck im Kampf um die vorderen Plätze der neuen Ligatabelle weiter erhöhen. Umso wertvoller sind Siege gegen andere Top-Teams - wie Barcelona.

Blickt man nur auf die Statistik, kann der FCB entspannt ins Spiel gegen Barça gehen. In 13 Champions-League-Duellen mit Barcelona ging er zehnmal als Sieger vom Platz, zuletzt gab es sogar sechs (meist deutliche) Siege in Serie. Und nach drei sieglosen Spielen in Folge überzeugte der FC Bayern zuletzt beim 4:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Gespielt wird übrigens nicht im Camp Nou, das sich im Umbau befindet, sondern im Olympiastadion von Barcelona.

