BR24 Sport Bundesliga-Spielplan: FC Bayern eröffnet im Norden, FCA daheim

Die Fußball-Saison 2023/24 wirft ihre Schatten voraus: Die DFL hat die Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht: Der FC Bayern München trifft auf Werder Bremen, Augsburg empfängt Gladbach und das Frankenderby findet dieses Jahr früh statt.

Von BR24Sport

Duell der Altmeister zum Auftakt der 61. Bundesliga-Saison: Der FC Bayern München spielt am ersten Spieltag beim SV Werder Bremen. Bereits am zweiten Spieltag kommt es zum bayerischen Derby: Der FC Bayern München empfängt dann den FC Augsburg (25.-27.8.). Das Duell Vizemeister gegen Meister steigt dann am Wochenende vom 3. bis 5.11., wenn Borussia Dortmund den FCB empfängt.

Der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 im Überblick

Nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland. Alle Bundesliga-Spiele hören Sie wie gewohnt in der Livereportage im Livecenter von BR24Sport.

2. Bundesliga mit Fürth und Nürnberg bereits früher dran

Drei Wochen vor dem Auftakt in der 1. Bundesliga startet bereits die Spielzeit in der 2. Bundesliga (28. Juli). Die SpVgg Greuther Fürth trifft dann auf den SC Paderborn, der 1. FC Nürnberg gastiert bei Hansa Rostock. Das Frankenderby steigt am sechsten Spieltag (15.-17.9.). Da empfängt der Club die Fürther.

Der 1. Spieltag der 2. Bundesliga-Saison 2023/24 im Überblick

Nach der Winterpause geht es dort am 19. Januar 2024 weiter, der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2024 statt. Alle Zweitliga-Spiele hören Sie wie gewohnt in der Livereportage im Livecenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 30.06.2023 - 12:55 Uhr