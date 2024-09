Nach Champions-League-Einsatz Boxt sich Leon Goretzka beim FC Bayern doch noch durch? Stand: 18.09.2024 10:50 Uhr

Schafft es Leon Goretzka doch noch, sich beim FC Bayern durchzubeißen? Gegen Kiel stand der 29-Jährige nicht einmal im Kader. Zum Champions-League-Auftakt gegen Zagreb wurde er spät eingewechselt - und zeigte es mit einem Tor seinen Kritikern.

Von Nicole Hornischer

Leon Goretzka ist im Moment so etwas wie das ungeliebte Stiefkind des FC Bayern. Beim Kantersieg der Münchner gegen Dinamo Zagreb kam der 29-Jährige in der 81. Minute für Raphael Guerreiro - und keine zehn Minuten später traf der eigentlich ausgebootete Goretzka zum 9:2-Endstand - nach schwierigen Wochen ein besonderer Moment für den Achter.

Seine Mitspieler freuten sich mit ihm - mit Aleksandar Pavlovic, seinem ärgsten Konkurrenten im Kampf um einen Platz im Mittelfeld, deutete er einen Boxkampf an. Ein etwas anderer Torjubel - oder war das eine klare Kampfansage an die Verantwortlichen des FC Bayern?

Kompany: "Leon ist wichtig für uns"

Die Münchner Bosse hätten den 29-Jährige gerne im abgelaufenen Transferfenster verkauft. Der Platz im Zentrum der Münchner ist hart umkämpft, zudem gehört Goretzka mit geschätzten 15 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Topverdienern. Zuletzt beim 6:1-Sieg gegen Holstein Kiel stand Goretzka nicht einmal mehr im Kader.

Davor stand er nur acht Minuten auf dem Platz. "Dass wir mit Alex Pavlovic einen Spieler haben, der jetzt Nationalspieler geworden ist und jetzt mit Palhinha einen Transfer machen werden, das wusste Leon vorher", stellte Sportvorstand Max Eberl nach dem Sieg beim Tabellenletzten klar. "Dann ist es nun mal so, dass die Konkurrenzsituation beim FC Bayern groß ist", schob er hinterher.

Doch wegen der Verletzung von Sacha Boey und den wichtigen Spielen, die in den nächsten Wochen (u.a. kommt es am 28. September zum Top-Spiel gegen Meister Leverkusen) anstehen, braucht Trainer Vincent Kompany jetzt jeden Mann. "Leon ist wichtig für uns, und er wird auch wichtig sein", sagte Bayern Münchens Coach Vincent Kompany.

"Leon, Leon"-Gesänge hallen durch die Arena

"Er ist beliebt in der Mannschaft. Wir können nur elf Spieler spielen lassen, das ist auch normal. Er ist ganz wichtig in dieser Mannschaft", sagte Kompany und betonte: "Es gibt keine Möglichkeit, in die Mannschaft zu kommen, wenn man nicht alles dafür tut. Er macht das gut. Ich bin für die Spieler, nicht gegen sie, das ist mein Job. Man muss immer dran glauben."

Und auch die Fans glauben weiter an Goretzka. Beim DAZN-Interview mit dem FCB-Trainer hallen "Leon, Leon"-Gesänge durch die Münchner Arena. Seit 2018 ist Goretzka bei den Bayern - sein größter Triumph: Das Triple im Jahr 2020, mit seinen Leistungen war er maßgeblich daran beteiligt.

Beißt sich Goretzka durch oder wechselt er im Winter?

Die Position des "Aussortierten" kennt Goretzka nur zu gut, auch in der vergangenen titellosen Saison des FC Bayern gehörte er zu den Top-Verkaufskandidaten und schien seinen Stammplatz verloren zu haben. Doch er trainierte hart und kämpfte sich zurück. Schafft es Goretzka auch diesmal? Oder startet der FCB im Winter noch einmal den Versuch Goretzka, dessen Vertrag 2026 endet, zu verkaufen? Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, bei Goretzka selbst scheine ein Umdenken stattzufinden. Sollte sich in den kommenden Wochen nichts an seiner Situation ändern, schließe er demnach einen Wechsel im Winter nicht aus.

Quelle: BR24Sport 18.09.2024 - 09:54 Uhr