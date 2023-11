BR24 Sport Bonings 500. Badetag: "Mein innerer Schweinehund ist ertrunken" Stand: 13.11.2023 12:15 Uhr

Er schwimmt und schwimmt und schwimmt. Oder in seinen Worten ausgedrückt: Er badet. Täglich. Draußen, im See, im Fluss, im Meer. Und das schon seit 500 Tagen. Multitalent Wigald Boning und das Rezept, konstant den inneren Schweinehund zu überwinden.

Von Victor List, Bernd R. Eberwein

Die Normal-Temperatur eines gesunden Menschen beträgt ungefähr 37 Grad. Da ist ein 11 Grad kalter See als Badeort euphemistisch ausgedrückt eine Herausforderung. Doch Komiker, Musiker und Schauspieler Wigald Boning stellt sich dieser Challenge - und das seit 500 Tagen. Dabei begann seine Badereise als medizinische Therapie, wie er in Blickpunkt Sport erzählt.

Herr Boning geht baden - auch im Regenrückhaltebecken

Er habe im Sommer letzten Jahres "eine leichte Schulterproblematik" gehabt, berichtet Boning im BR Fernsehen. "Die war verkalkt, das zwickte, tat weh und ich war im Jahr vorher schon mit der Familie nach Herrsching gezogen an den Ammersee", so Boning weiter. Die Frage "Was mach ich jetzt mit dieser Pfütze?" beantwortete der Entertainer mit: Schwimmengehen. Oder baden, wie er es nennt.

Als "Freund des täglichen Sportreibens" beschließt er, sich täglich ins Wasser zu stürzen. "Nach kurzer Zeit kam dann die Idee, dass ich erstmal ein Jahr durchschwimme, das nächste Hallenbad war allerdings 20 Kilometer weit weg." Also nutzte Boning den Ammersee.

Doch nicht nur dort findet er den Weg ins - im Winter besonders - kühle Nass. Einmal badete Boning im Regenrückhaltebecken des Flughafens Hannover. "Vom sportlichen Aspekt ganz abgesehen, man lernt Deutschland nochmal neu kennen", berichtet Boning, der sein Experiment auch als Buch herausgebracht hat.

Boning: Schwimmerei "wie Zähenputzen"

Badetag 100 ging er mit Sohn Cyprian in Innsbruck an, die 200. Ausgabe fand zuhause am Ammersee statt. Bei Nummer 300 ging's - Achtung, Flachwitz - zum Baden nach Baden-Baden. Das letzte Jubiläum, Badetag Nummer 400, verbrachte Boning gemeinsam mit Komiker Bernhard Hoëcker im Wasser vor Wangerooge.

Sich jeden Tag bei Wind und Wetter in die verschiedensten Gewässer zu stürzen, kostet Überwindung. "Der innere Schweinehund ist mein Freund", schmunzelt Boning. Er habe zwischenzeitlich aber auch "das Gefühl gehabt, er ist auf meinem Weg durchs Wasser ertrunken. Der ist gar nicht mehr da", führt der Komiker aus. Er empfinde das Schwimmen als "Tageshöhepunkt". "Diese Schwimmerei macht mir Spaß". Trotzdem hat auch Boning Tage - besonders im Winter, an denen es "nicht so richtig Spaß machte".

Daher sein Tipp: "Je mehr man das in den Alltag implementiert, sodass man nicht mehr darüber nachdenken muss, desto leichter ist das." Es sei wie "Zähneputzen", meint Boning. Das mache man ja auch jeden Tag.

Überraschung zum 500. Badetag?

Am heutigen Montag wird Boning seinen 500. Badetag am Stück begehen. Sein Jubiläum wird er wieder zuhause am Ammersee angehen. Doch er rechnet mit einer Überraschung seiner Frau. "Irgendwas ist da geplant", sagt er in einer Instagram-Story anlässlich Badetag Nummer 499 (natürlich auch im Ammersee).

Und wie lange will er noch Tag für Tag zum Schwimmen, pardon, baden gehen? "Ich mache das so lange, bis irgendwas Entscheidendes dazwischen kommt", erklärte er vor dem Jubiläumstag bei Instagram: "Also offener Bruch, Dreharbeiten in der Wüste oder keine Lust." Zumindest Letzteres dürfte den Comedian kaum stoppen.

Im Video: Baden mit Wigald Boning und Julia Scharf

Quelle: Blickpunkt Sport 12.11.2023 - 21:45 Uhr