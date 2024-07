BR24 Sport Bayern-Bosse fühlen mit Kane: Soll im Urlaub abschalten Stand: 16.07.2024 18:44 Uhr

Harry Kane hat schwierige Wochen und Monate hinter sich. Der Angreifer blieb mit dem FC Bayern titellos, scheiterte mit England erneut in einem EM-Finale und muss nun auch den Abgang von Gareth Southgate wegstecken.

Von Mona Marko

Erst eine titellose Saison mit dem FC Bayern München, dann die Niederlage mit England im EM-Finale. Harry Kane musste in den vergangenen Wochen herbe sportliche Rückschläge einstecken. Dazu kommen die Rückenprobleme, die den 30-Jährigen seit einiger Zeit plagen. Und als wäre all das nicht schon genug, gab Gareth Southgate - ein Kane-Vertrauter - am Dienstag seinen Rücktritt bekannt. Viel zu verkraften für den Stürmer, der für den FC Bayern München und die neue Saison bald wieder fit sein muss.

Der Verein hofft, dass das Offensiv-Juwel Kane den Schmerz des EM-Finales in seinem dreiwöchigen Urlaub verarbeitet. "Es war natürlich jetzt hart für ihn, nach so einer Europameisterschaft das Finale nicht zu gewinnen. Es war nicht sein erstes Finale", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Er richtet sich jetzt wieder auf, tankt Energie und genießt erst einmal die Zeit mit seiner Familie."

Kane wurde Torschützenkönig - erfüllte Erwartungen aber nicht

"Es war auch eine sehr, sehr lange Saison für Harry, aber er wird auch diese drei Wochen Urlaub jetzt bekommen, die jeder Spieler bekommt", sagte Freund weiter. Es sei für den Angreifer wichtig, Abstand zu gewinnen.

Kane hatte mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft das Endspiel mit 1:2 gegen Spanien verloren. Es sei "herzzerbrechend, dass wir nicht erreichen konnten, wofür wir so hart gearbeitet haben", äußerte sich Kane selbst nach dem erneuten Tiefschlag. Schon bei der letzten EM standen die "Three Lions" im Endspiel - damals verloren sie im Elfmeterschießen gegen Italien.

Auf Kane prasselte in den vergangenen Wochen und Monaten viel Kritik ein. Erst blieb er in der Bundesliga hinter den Erwartungen zurück, dann blieb er für seine Nationalmannschaft bei der Euro eher glanzlos. Zwar wurde 30-Jährige einer von insgesamt fünf Torschützen (zusammen mit Jamal Musiala vom FC Bayern München, Dani Olmo, Cody Gakpo und Georges Mikautadze), doch blickt man auf seine Gesamtleistung während des Turniers, leistete der Engländer nicht das, was viele von ihm erwartet hatten.

Mit Southgate und Tuchel verliert Kane zwei vertraute Trainer

Sinnbildlich dafür ist wohl das EM-Finale: 13 Ballkontakte, fünf von zehn Pässe, die beim Gegner landeten, nach 61 Minuten nahm ihn Southgate nach dem mauen Auftritt vom Platz. Kapitän Kane musste tatenlos dabei zusehen, wie seine Kollegen erneut ein EM-Finale verspielten. Teilweise schien Southgates Truppe den schnellen und kreativen Spaniern völlig ausgeliefert.

Ausgerechnet Kanes Ersatz Cole Palmer sorgte mit seinem Tor für einen Hoffnungsschimmer am Lions-Himmel. Der wurde in der 87. Minute durch das 2:1 der Spanier dann wieder weggewischt - der Titeltraum war erneut geplatzt.

Nur zwei Tage nach der bitteren Niederlage gab der England-Trainer Gareth Southgate seinen Rücktritt bekannt. Harry Kane und Gareth Southgate wird eine enge Verbindung nachgesagt. In jener Zeit, in der am meisten Kritik auf Kane einprasselte, stand Southgate hinter seinem Schützling und fand stets lobende und wertschätzende Worte für ihn. Als potentieller Nachfolger wird jetzt neben Jürgen Klopp, Graham Potter und Mauricio Pochettini ausgerechnet Thomas Tuchel gehandelt.

Kane soll sich unter Kompany erholen

Der ehemalige FCB-Trainer Tuchel soll sich stark dafür eingesetzt haben, dass Harry Kane von Tottenham Hotspur zu den Münchner wechselt. Auch mit ihm soll Kane eine gute Beziehung und beidseitige Wertschätzung verbunden haben. Kane soll einer der Spieler gewesen sein, die den Verbleib Tuchels befürwortet hatten.

Die Trainer-Frage bei der englischen Nationalmannschaft dürfte noch einige Zeit unbeantwortet bleiben, doch sollte Tuchel der neue Lions-Bändiger werden, so würde sich für Kane ein Kreis schließen.

Bis dahin wird es Kane mit Tuchel-Nachfolger Vincent Kompany zu tun bekommen: Der FC Bayern München hofft, dass sich der 100-Millionen-Euro-Stürmer für die Premierensaison unter dem neuen Trainer erholt. An diesem Mittwoch trainiert das Münchner Starensemble erstmals und dem neuen Coach.

Kane wird demnach die Südkorea-Reise vom 31. Juli an verpassen und erst im August zum Team zurückkehren.

Quelle: BR24 im Radio 16.07.2024 - 16:55 Uhr