BR24 Sport Bayern-Basketballer jubeln - Obst lässt die "Dreier" regnen Stand: 11.02.2024 19:50 Uhr

Die Erfolgsserie der Bayern-Basketballer geht weiter. Die Münchner gewannen beim Syntainics MBC mit 116:86. Vor allem Andreas Obst lieferte einen Punkt nach dem anderen.

Von BR24Sport

Der FC Bayern Basketball bleibt in der Bundesliga Tabellenführer Niners Chemnitz auf den Fersen. Die Münchner gewannen am Sonntag beim Syntainics MBC aus Weißenfels mit 116:86 (61:43) und feierten damit den elften Liga-Sieg in Serie. Angeführt von einem starken Andreas Obst gerieten die Bayern zu keiner Zeit in Gefahr. Andreas Obst vom FC Bayern Basketball ist zu Gast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen ab 21.45 Uhr.

Obst verwandelte acht Dreier

Der Weltmeister kam auf 25 Punkte und verwandelte acht Dreier. Die Bayern haben nun eine Bilanz von 15:3-Siegen, Chemnitz hat zwei Spiele mehr ausgetragen und kommt bislang auf 17:3-Siege. Am Dienstag treffen beide Teams in München aufeinander.

Im Verfolgerduell feierte Alba Berlin einen hart umkämpften Sieg beim Aufsteiger Rasta Vechta. Alba setzte sich bei den Niedersachsen mit 98:89 (43:41) durch. Die Entscheidung fiel erst im Schlussviertel. Point Guard Matteo Spagnolo glänzte mit 16 Punkten, Weltmeister Johannes Thiemann kam auf 15 Zähler.

Pokal-Turnier "Top Four live" bei BR24Sport

BR24Sport überträgt das "Top Four" im Livestream (alle Spiele) sowie das erste Halbfinale und das Finale am Sonntag auch im BR Fernsehen. Ihre Kommentatoren sind Lukas Schönmüller und Jan Wiecken.

Zeitplan für das "Top Four" in München:

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Blickpunkt Sport 11.02.2024 - 21:45 Uhr