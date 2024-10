BR24 Sport Basketball: Weltmeister Giffey spielt nicht mehr für Deutschland Stand: 30.10.2024 10:13 Uhr

Niels Giffey hat nach 118 Länderspielen seinen Rücktritt aus der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bekannt gegeben. Vorab hatte der 33-Jährige vom FC Bayern Basketball den neuen Bundestrainer Álex Mumbrú und die DBB-Verantwortlichen informiert.

"Ich habe nach Olympia entschieden, dass dies der letzte Sommer für mich mit dem Nationalteam war", sagte Giffey der "Süddeutschen Zeitung". "Ich habe mir schon vor Olympia Gedanken darüber gemacht. Hätten wir uns nicht qualifiziert, wäre ich wohl schon früher diesen Schritt gegangen." Giffey ist damit der erste aus der Weltmeister-Mannschaft von 2023, der nicht mehr für Deutschland spielen wird. Bei seinem Verein geht es für Giffey aber weiter.

Niels Giffey: "Sehr sehr geile Zeit"

Giffey gibt vor allem die hohe Belastung als Hauptgrund an. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) zitiert Giffey mit den Worten: "Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, weil ich ein bisschen Zeit mit der Family verbringen möchte, mit anderen Themen. Es ist schon ein riesiges Commitment, das man jeden Sommer gibt und umso älter man wird, merkt man halt, dass man sich gerne die Zeit dafür nehmen will, die Prioritäten anders zu setzen. Jetzt freue ich mich auf ein paar neue Arten von Sommern. Ich habe mich mit fast allen Teamkollegen vorher ausgetauscht."

Grundsätzlich sei es so gewesen, dass sich die Nationalspieler als Gruppe ein Ziel von drei Jahren gesetzt hatten - die Heim-EM, die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Doch nach dem Wechsel auf der Bundestrainerposition sei diese Phase nun vorbei.

"Für mich war es immer eine maximale Ehre Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe mich damit total identifiziert und war immer mit Herzblut dabei. Die Nationalmannschaft war absolut eine Familie für mich, es war nie eine schwierige Entscheidung dorthin zu kommen." Speziell die letzten vier Jahre seien "schon eine sehr, sehr geile Zeit" gewesen.

Lob vom DBB-Vize: "Muster an Zuverlässigkeit"

DBB-Vizepräsident Armin Andres danke Giffey und nannte ihn einen "hochverdienten Weltmeister und zweimaligen Olympia-Teilnehmer". "Er war immer sehr wichtig für die Mannschaft und immer ein Muster an Zuverlässigkeit. Niels war niemand, der gerne an erster Stelle im Rampenlicht steht, aber er hat dennoch eine ganz wichtige Rolle in der Nationalmannschaft gespielt."

Insgesamt elf Jahre - zwischen 2013 und 2024 - spielte Giffey für die DBB-Herren. Er absolvierte 118 Länderspiele (566 Punkte) für Deutschland. Bei den Europameisterschaften 2013, 2015 und 2022 (Bronzemedaille), bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2023 (Weltmeister) sowie bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 (Austragung 2021) und Paris 2024 trug der Forward das deutsche Trikot. Seine Nationalmannschaftskarriere begann am 16. Juli 2013 im Bundesleistungszentrum Kienbaum mit dem Spiel gegen die Slowakei. Abschied nahm der Zwei-Meter-Mann am 10. August 2024 in Paris im Spiel um Platz drei bei den Olympischen Spielen in Paris 2024.

