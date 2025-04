BR24 Sport Ballschule und Resozialisierung: FC Augsburg und Jahn geehrt Stand: 01.04.2025 12:07 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem FC Augsburg den Sepp-Herberger-Award für "Schule und Verein" überreicht. Jahn Regensburg wurde für sein Engagement im Bereich "Resozialisierung" ausgezeichnet.

Von BR24Sport

Der FC Augsburg und der SSV Jahn Regensburg sind bei den Sepp-Herberger-Awards 2025 in Wolfsburg für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet worden. Die Schwaben belegten in der Kategorie "Schule und Verein" den mit 12.000 Euro dotierten ersten Platz.

Bundestrainer Julian Nagelsmann übergibt Preis

Überreicht wurde der Preis von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der sich bei der Verleihung begeistert vom Konzept zeigte: "Ich finde das Projekt und die Idee dahinter überragend. Lesen ist für Kids und ihre Sprachentwicklung, aber auch ihre Fantasie und Vorstellungskraft, sehr wichtig. Das mit Sport zu verknüpfen und Kindern über diesen Weg ein Thema näherzubringen, das für sie erstmal vielleicht nicht so spannend ist, ist genial.“

Der Jahn landete in der Kategorie "Resozialisierung" auf dem mit 8.000 Euro dotierten zweiten Rang.

FC Augsburg erhält Sepp-Herberger-Award für "Schule und Verein

Der FC Augsburg überzeugte die Jury mit seinem erfolgreichen sportartenübergreifenden Grundschul-Bewegungsangebot "Ballschule trifft Lese-Insel." Bei der Ballschule an mittlerweile sechs Augsburger Grundschulen und zwei KiTas – vorwiegend in Stadtteilen mit einkommensschwachen Haushalten und hoher Arbeitslosenquote – kommen junge Menschen nach dem Vorbild der Straßenspielkultur wieder mehr in Bewegung.

Zudem lesen am Ende jeder 60- bis 90-minütigen Trainingseinheit die FCA-Übungsleiterinnen und -leiter aus einem Buch vor und werden so für die Schülerinnen und Schüler zu sogenannten Lesevorbildern. "Wir merken in der Praxis, dass die Kombination von Sport und Lesen super angenommen wird und echte Wirkung erzielt", sagt Felix Jäckle, Leiter Stabsstelle Strategische Projekte & Nachhaltigkeit beim FC Augsburg. "Deshalb möchten wir das Konzept in den kommenden Jahren unbedingt fortsetzen und an weiteren Standorten bei uns in der Stadt einführen."

Jahn Regensburg für Resozialisierungsarbeit ausgezeichnet

Der SSV Jahn Regensburg landete mit dem Projekt "Jahn Resozialisierung" auf dem zweiten Platz. "Jahn Resozialisierung ist eines unserer 19 Projekte, dabei wollen wir Strafgefangenen das Angebot geben, gemeinsam mit uns in Austausch zu treten und das Positive, was der Fußball zu bieten hat" auszuarbeiten, so Christoph Scholler. "Fußball ist im Endeffekt eine einfache Sprache" und helfe dabei, Hürden abzubauen. Im Rahmen des Projektes besucht eine Delegation des Vereins, die im Idealfall aus einem Profi, einem Mitglied des Trainerteams und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, eine Justizvollzugsanstalt (JVA) und führt eine zweiteilige Veranstaltung, bestehend aus persönlichem Kennenlernen und einer Trainingseinheit/Trainingsspiel mit einer Gruppe von Strafgefangenen durch.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 01.04.2025 - 18:30 Uhr