BR24 Sport Augsburg schockt Dortmund: BVB wird aus dem Stadion gebuht

Augsburg schockt Dortmund: BVB wird aus dem Stadion gebuht Stand: 08.03.2025 17:42 Uhr

Im Bundesliga-Spiel hält Augsburgs solide Defensive den müden Bemühungen von Borussia Dortmund stand. Jeffrey Gouweleeuws Kopfball bringt den FCA in Führung, während Dortmund vergeblich anrennt.

Von Karoline Kipper

Mit einem Auswärtssieg bei Borussia Dortmund rückt der FC Augsburg an seine Tabellennachbarn heran. Im Bundesliga-Spiel hält die solide Defensive der Augsburger den müden Bemühungen von Borussia Dortmund stand. Gouweleeuws Kopfball bringt den FCA beim 0:1 (0:1) in Führung, während Dortmund vergeblich anrennt.

Stabile Augsburger

Der BVB begann wie erwartet druckvoll und Augsburg war mit Defensivarbeit beschäftigt, aber die über die Saison immer solider werdende Grundstabilität der Schwaben reichte komplett aus, um die Dortmunder in Schach zu halten. Während die Dortmunder keine zwingenden Torchancen kreierten, reichte den Augsburgern ein Standard in der 23. Minute, um überraschend in Führung zu gehen. Jeffrey Gouweleeuw wurde bei einem weiten Freistoß von Marius Wolf nicht gedeckt und der Kapitän köpfte in hohem Bogen über Gregor Kobel hinweg zum 1:0.

Zwei Abseitstore

Dass Augsburg nach der Führung keinen Druck hatte, merkte man der Partie an. Es wurde viel über Torhüter Finn Dahmen aufgebaut, der zuletzt vier Spiele am Stück eine weiße Weste behielt. Für den FCA lief es optimal, während die BVB-Anhänger ihr Team ausbuhten, nachdem Pascal Groß kurz vor der Pause die neunte Dortmunder Ecke ins Aus bugsierte.

In der 50. Minute zählte der vermeintliche Ausgleich von Julian Brandt nicht. Nach einem kurz ausgeführten Eckball flankte Jamie Gittens auf den zweiten Pfosten, dort legte Schlotterbeck zu Brandt, der allerdings knapp im Abseits stand. Zehn Minuten später zählte auch das 2:0 des FCA wegen Abseits nicht. Wieder hatte Marius Wolf einen Freistoß gekonnt in den Sechzehner gebracht und wie beim 1:0 köpfte erneut Gouweleeuw. Der Lösungsversuch von Salih Özcan landete im eigenen Tor, doch Gouweleeuw hatte zuvor im Abseits gestanden.

Starke Abwehrleistung des FCA

Der BVB versuchte es im Anschluss vor allem mit Flanken. Eine gute Chance hatte Serhou Guirassy in der 71. Minute, doch der Stürmer köpfte den Ball über die Latte. Die Augsburger schienen sich wohl zu fühlen in ihrer Position. Die Schwaben konnten tief stehen und schafften es, den Strafraum zu verbarrikadieren. Gute 15 Minuten vor Schluss verteidigte der starke Chrislain Matsima mit einer sehenswerten Grätsche gekonnt gegen Maximilian Beier.

Eine Konterchance in der 90. Minute ließen die Gäste liegen und Serhou Guirassy versuchte in der Nachspielzeit nochmal durch die letzte Kette des FCA zu schießen, schoss aber am Tor von Dahmen vorbei. Der Augsburger Keeper holte sich gegen ein schwaches Borussia Dortmund die fünfte weiße Weste in Folge ab, auch dank einer starken Abwehrleistung des Teams von Trainer Jess Thorup.

Quelle: Heute im Stadion 08.03.2025 - 15:05 Uhr