BR24 Sport Annett Kaufmann - Erste EM-Medaille für die Tischtennishoffnung

Die deutsche Tischtennishoffnung Annett Kaufmann hat bei der EM in Linz die erste Medaille sicher. Zusammen mit Patrick Franziska zog sie ins Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs ein. Es ist das erste Profijahr der 18-Jährigen vom SV DJK Kolbermoor.

Innerhalb von vier Stunden besiegten Annett Kaufmann und ihr Partner Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) zunächst das rumänische Duo Bernadette Szoczs/Ovidiu Ionescu in 3:1 Sätzen und danach auch Liam Pitchford und Anna Hursey aus Großbritannien mit 3:0. Damit haben sie die Halbfinalteilnahme und eine Medaille sicher.

Erstes Profijahr für den SV DJK Kolbermoor

Für Annett Kaufmann, die ab der neuen Bundesligasaison für den SV DJK Kolbermoor antreten wird, ist es die Fortsetzung eines kometenhaften Aufstiegs: Die 18-Jährige war die Entdeckung der Olympischen Spiele in Paris, wohin sie lediglich als Ersatzfrau gereist war, aber dann zum Zug kam.

Seit Olympia hat die 18-Jährige rund 35.000 Follower auf Instagram dazugewonnen. Sie sagte nach den Spielen schweren Herzens mehrere Fernseh-Anfragen ab, sie hatte einen Urlaub geplant und hatte mit dem Hype um ihre Person nicht gerechnet.

EM in Linz als Härtetest

Nun startet Kaufmann in ihr erstes Jahr als Profispielerin. Sie entschied sich zunächst gegen ein Studium oder den Weg zur Bundeswehr als Sportsoldatin. Kaufmann setzt alles auf die Karte Tischtennisprofi: "Ich möchte mich zum ersten Mal im Leben nur aufs Tischtennisspielen konzentrieren. Ich bin ja erst 18, ich habe die Zeit, das mal zu testen", sagt sie.

Die EM in Linz ist der erster Härtetest in ihrer noch jungen Profikarriere: Bei den Titelkämpfen tritt sie in allen drei Wettbewerben an - Einzel, Doppel und Mixed. "Ich möchte in jedem Wettbewerb, wenn es geht, eine super Leistung bringen und Medaillen holen. Ich glaube, davon träumt jeder, der zur EM fährt", hatte Kaufmann vor der EM gesagt. Der erste Schritt ist ihr nun gelungen, weitere könnten folgen.

Nach der EM geht es für Kaufmann zunächst nach Frankfurt, wo sie beim WTT-Champions-Turnier eine Wildcard erhalten hat. Danach startet für sie die Bundesliga-Saison mit ihrem neuen Klub: dem SV DJK Kolbermoor.

