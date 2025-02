Alu-Wahnsinn und Eigentor Ingolstadt zurück im Aufstiegsrennen der 3. Liga Stand: 01.02.2025 15:59 Uhr

Der FC Ingolstadt hat das Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken gewonnen und sich am 22. Spieltag der 3. Liga wieder im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg zurückgemeldet.

Von Hannes Nebelung

Der FC Ingolstadt ist wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Die Schanzer gewannen das Duell der Aufstiegsaspiranten 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken und stehen als Tabellenvierte jetzt nur einen Punkt hinter den Saarländern. Die Elf von Sabrina Wittmann profitierte in einer aufregenden Partie von einem Eigentor von Calogero Rizzuto (43.).

Top-Spiel mit Top-Fußball

Für Ingolstadt war klar: Mit einem Sieg können die Schanzer wieder ganz oben mitspielen, eine Niederlage lässt die Aufstiegsplätze in weite Ferne rücken. Trotz der Bedeutung des Spiels gingen beide Mannschaften von Beginn an ins Risiko, spielten nach Ballgewinnen schnell nach vorne und kamen zu sehr guten Gelegenheiten.

Saarbrücken legte in Person von Mittelfeldmotor Tim Civeja los, der erst aus 18 und dann freistehend aus elf Metern am Tor vorbeischoss (18./20.). Die Ingolstädter antworteten zwei Minuten später krachend, als Pascal Testroet per Seitfallzieher an der Latte scheiterte. Dann begann das Saarbrücker Chancenfestival. Der Pokal-Halbfinalist von 2024 wurde zunächst von FCI-Keeper Pelle Boevink eingeladen, der unbedrängt einen Querpass in die Füße von Kasim Rabihic spielte, der Gäste-Stürmer scheiterte jedoch an Boevnik, der sich noch erfolgreich in den Schuss werfen konnte (32.).

Erst Latte, dann Eigentor: FCI im Doppelglück

Zwei Minuten später rettete Felix Keidel auf der Linie, ehe kurz darauf Maurice Multhaup nach einer Flanke per Volley die Latte traf. Mitten rein in die Drangphase dann die glückliche Führung für Ingolstadt. Freistoß-Experte Benjamin Kanuric feuerte einen Ball an der Mauer vorbei in Richtung Torwart-Eck, Saarbrückens Calogero Rizzuto hielt seinen Fuß hinein und fälschte die Kugel ins eigene Tor ab.

Saarbrücken verzweifelt am Querbalkenr

Saarbrücken war auch im zweiten Abschnitt die gefährlichere Mannschaft, rannte immer vehementer an und hatte erneut zweimal Pech: Erst scheiterte der eingewechselte Patrick Schmidt aus spitzem Winkel an der Latte (69.), dann köpfte Sven Sonnenberg Keeper Boevnik aus drei Metern an, der die Kugel mit einem blitzartigen Reflex noch an den Querbalken lenken konnte. Ingolstadt verschanzte sich in den Schlussminuten am eigenen Strafraum und warf sich in jede Flanke und jeden Torschuss.

