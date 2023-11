BR24 Sport 3. Liga live: 1860 München - SpVgg Unterhaching im Stream und TV Stand: 21.11.2023 15:51 Uhr

Das S-Bahn-Derby zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching verspricht sportlich große Spannung. Verschärfen die Hachinger die Löwen-Krise? BR24Sport überträgt die Partie live im Fernsehen und Stream.

Von BR24Sport

Haching gegen Sechzig, Giesing gegen Vorstadt oder das S-Bahn-Derby - das Duell zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching kennt viele Namen. Nur fünf Kilometer Luftlinie trennt die beiden Stadien voneinander, jetzt treffen sich beide Teams am Samstagnachmittag um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße zum direkten Duell. Die Partie am 16. Spieltag der 3. Liga bietet auch sportlich eine Menge Zündstoff.

1860: Trainer Jacobacci nach Blamage unter Druck

Gerade die Löwen stehen unter massivem Druck. Die Blamage im Landespokal am vergangenen Wochenende brachte Trainer Maurizio Jacobacci in Erklärungsnot. Geht nun auch noch das Prestigeduell gegen Aufsteiger Unterhaching verloren, steht sein Verbleib in München einmal mehr zur Disposition.

Aufsteiger Haching spielt munter mit

Während der Trainerwechsel bei 1860 im Sommer nicht die erhoffte Trendwende zum Guten brachte, ist die Stimmung im Süden Münchens deutlich besser. Nach dem Aufstieg unter Sandro Wagner, der Unterhaching im Sommer verließ, hat sich die Spielvereinigung unter Neuling Marc Unterberger sehr gut in der 3. Liga eingefunden. Mit 22 Punkten und Platz sechs sind die Hachinger mehr als im Soll, zudem konnten sie im DFB-Pokal für Furore sorgen. Sie können befreit in das kürzeste Auswärtsspiel der Saison gehen.

Quelle: BR24Sport 25.11.2023 - 14:00 Uhr