BR24 Sport 1. FC Nürnberg: Schäfer fehlt Sport-Kompetenz im Aufsichtsrat

Ex-Kapitän Raphael Schäfer möchte in den Aufsichtsrat beim 1. FC Nürnberg gewählt werden. Im BR24Sport-Interview spricht er über seine Ambitionen und Ziele, sollte er gewählt werden.

Sportlich geht es beim 1. FC Nürnberg wieder aufwärts. Die Mannschaft von Trainer Fiél feierte zuletzt zwei Siege in Folge gegen namhafte Gegner (Hertha BSC und Kiel). Ex-Profi Raphael Schäfer imponiert nicht nur deshalb der "Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, Nachwuchsleistungszentrum-Spieler in die erste Mannschaft zu bringen".

Dafür rumort es in der Führungsetage. Die Nürnberger Ultras machen Stimmung gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Grethlein. Immer wieder platzierten sie Transparente, in der sie die seine Absetzung fordern.

Nürnberger Ultras wollen Schäfer statt Grethlein

Stattdessen wollen sie Ex-Profi Schäfer im Aufsichtsrat sehen - am besten als Grethlein-Ersatz an der Spitze des Gremiums. Ob der 44-Jährige mit seiner Kandidatur Erfolg hat, wird sich auf der Jahreshauptversammlung am 23. November zeigen.

Schäfer verzichtet im Vorlauf auf Kampfansagen gegen aktuelle Führungskräfte beim 1. FC Nürnberg. "Das Ziel ist erstmal, die Mitglieder mitzunehmen und ich hoffe, dass sie mich unterstützen und auch wählen", so Schäfer in "Heute im Stadion" auf Bayern 1: "Der Plan ist auf jeden Fall nicht auf dieses Jahr ausgerichtet, sondern es kommen ja noch zwei, drei weitere Wahlen und ich hoffe, dass ich dann ein schlagkräftiges Team zusammen habe".

Schäfer möchte mit dem Club Erfolg haben

Das klingt nach einer langfristigen Planung. Schäfer möchte mit dem Club, für den er 389 Spiele bestritten hat, Erfolg haben. Das bedeutet für ihn, "dass man es erstmal schafft, sich peu à peu in dieser Liga der Top-20-, Top-25-Vereine zu etablieren". Vermeiden möchte der ehemalige Torhüter und Kapitän der Münchner, "dass man wie in den letzten drei Jahren zweimal in die Abstiegsränge der zweiten Liga gerät".

2020 sprang man dem Abstieg in letzter Sekunde noch von der Schippe. "Ich glaube, wenn so etwas dem 1. FC Nürnberg passiert, sind wir nicht auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte abgehängt."

"Jugendstil nachhaltig mit Leben füllen"

Schäfer fordert, "dass man den Jugendstil, den man jetzt eigentlich aus der Not geboren hat, nachhaltig mit Leben füllt. Dabei dürfe man den Weg auch nicht, "wenn sich der kurzfristige Erfolg beim 1. FC Nürnberg eingestellt hat im Sinne, dass man das Ziel Aufstieg erreicht hat" wieder verlassen, mahnt Schäfer. Vor allem finanziell sei ein anderer Weg derzeit nicht denkbar, glaubt der Pokalsieger von 2007.

Sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat "gering bis gar nicht vorhanden"

Die Entwicklung stagniert beim Club in den letzten Jahren. Mit einem kurzen Intermezzo im Oberhaus 2018/19 entwickeln sich die Franken immer mehr zur grauen Maus der zweiten Bundesliga. Das liege aber nicht daran, dass in den Gremien "nicht alle an einem Strang ziehen".

Vielmehr bemängelt Schäfer die Zusammensetzung des Aufsichtsrats: "Ich glaube, dass die sportliche Kompetenz in diesem Gremium eher sehr gering bis gar nicht da war in den letzten Jahren. Mit Chhunly Pagenburg ist erst vor zwei Jahren das erste Aufsichtsratsmitglied gewählt worden, das aus dem Fußball kommt."

In dieser Konstellation sieht Schäfer auch seine persönlichen Chancen: "Ich glaube, dass diese Komponente viel zu kurz kommt und eine viel größere Gewichtung auf dem Sportlichen sein müsste. Ich glaube, dass ich da auf einen großen Erfahrungsschatz als Spieler und Kapitän zurückgreifen kann."

Auf der Mitgliederversammlung am 23. November wird sich zeigen, ob das auch die Stimmberechtigten beim Traditionsverein so sehen und ihn in den Aufsichtsrat wählen.

