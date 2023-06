BR24 Sport 1. FC Nürnberg: Podolski verkündet Transfer von Kanji Okunuki Stand: 30.06.2023 14:23 Uhr

Der 1. FC Nürnberg verpflichtet nach Daichi Hayashi mit Kanji Okunuki den zweiten japanischen Spieler in diesem Sommer. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt von Omiya Ardija zum FCN und wurde von einem prominenten Wegbegleiter begrüßt.

Von BR24Sport

"Konnichiwa Kanji!", sagt Lukas Podolski mit seinem typischen Grinsen in die Kamera. Der ehemalige Nationalspieler eröffnete das Präsentationsvideo, das auf dem Twitter-Kanal des 1. FC Nürnberg den Neuzugang aus Japan verkündete. Der 23-jährige Kanji Okunuki war vom japanischen Zweitligisten Omiya Ardija an den polnischen Verein Górnik Zabrze ausgeliehen, bei dem auch Podolski unter Vertrag steht.

Okunuki ist ein Flügelstürmer, der vor allen Dingen über die linke Außenbahn agiert. Górnik Zabrze war Okunukis erste Station in Europa. Dort gehörte er über weite Strecken der Saison zu den Stammspielern. In der Schlussphase saß er allerdings häufig auf der Bank. In der abgelaufenen Saison erzielte er vier Tore, eine Vorlage gelang ihm nicht - trotz einem Abnehmer wie Lukas Podolski im Team.

Hayashi soll bei der Eingewöhnung helfen

"Mit Kanji werden wir einen schnellen und technisch versierten Außenbahnspieler bekommen, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Nach einem Jahr in der ersten polnischen Liga wird er keine lange Eingewöhnungszeit benötigen", sagte Olaf Rebbe, Sportdirektor des 1. FC Nürnberg.

Dabei helfen soll auch ein neuer Teamkollege. Mit Daichi Hayashi hat der 1. FCN bereits einen Japaner in dieser Transferperiode verpflichtet. Der Mittelstürmer kommt vom VV St. Truiden aus Belgien. "Dass mit Daichi schon ein Landsmann von mir beim Verein spielt, ist sicherlich ein Vorteil", sagte Okunuki und beteuerte, schon ab dem ersten Gespräch ein gutes Gefühl beim 1. FC Nürnberg verspürt zu haben.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 30.06.2023 - 14:54 Uhr