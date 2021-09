Audio: Tony Martin macht Schluss und John Degenkolb wird Zweiter

Sportschau Tourfunk. . 26:32 Min. . ARD.

Was für ein Wochenende! Degenkolb sprintet in Frankfurt aufs Podium und Tony Martin hört auf. Wir haben mit beiden gesprochen, erinnern an Tonys größte Erfolge und erzählen besondere Geschichten! Und Ganna ist schon wieder Zeitfahrweltmeister. | audio