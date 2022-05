Vincenzo Nibali: Letzte Flossenschläge des "Hais von Messina"

Tritt Vincenzo Nibali bei diesem Giro d’Italia in die Pedalen, dann entfliehen Schreie der Begeisterung den Kehlen der Umstehenden. Nicht nur die, die das Glück haben, direkt an der Strecke diesen Moment zu erleben, geraten völlig aus dem Häuschen. Auch an weiter entfernten Stellen des Parcours ist das so. Dann sind die großen Fernsehmonitore Auslöser der Begeisterung oder die volltönende Stimme der Streckensprechers.

Regelrechte Schreiwellen waren am Samstag (21.05.22) zu vernehmen. Da schlug der Giro d’Italia eine Schleife um die alte Hauptstadt Turin. Nibali, der letzte Tour de France-Sieger Italiens, zeigte sich in bestechender Angriffslaune. Er war nicht nur gut positioniert, als eine monumentale Attacke von Bora-hansgrohe das Peloton auseinanderriss. Er war auch später einer der Aktivsten, um den zwischenzeitlich enteilten Richard Carapaz wieder einzufangen. Und er setzte selbst immer wieder zu jenen Attacken an, die zu Jubelstürmen entlang des Parcours führten.

Weihnachtsstimmung im Mai

Nibali ist derzeit in einer Art väterlicher Geberstimmung. " Ich möchte denen Geschenke machen, die mich in der letzten Jahren so großartig unterstützen, mit den Bannern am Straßenrand, den ermunternden Zurufen, dem Beifall ", sagte er. Unter Geschenken versteht der 37-Jährige Bravourtaten auf dem Rad.

Etappensiege etwa wie jenen zu den Drei Zinnen von Lavaredo. Mit dieser Solofahrt zwischen den Schnee bedeckten Gipfeln der Dolomiten zementierte er 2013 seinen ersten Gesamtsieg beim Giro. Das rosa Trikot, das er da schon trug, bildete einen reizvollen Kontrast zu den weißen Wänden ringsum.

Schnee ist in diesem Mai nicht zu erwarten. Mit Rosa wird es auch schwierig. Ausgerechnet an seinem Hausberg, dem Vulkan Ätna, ließ er sich mehr als zwei Minuten abnehmen. " Das war nicht mein Tag, und nicht der meines Teams ", sagte er geknickt.

Mentaler Befreiungsschlag durch Abschiedsankündigung