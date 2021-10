Lukas Kohl - Erfolgsgarant im Kunstradfahren

Morgenmagazin. . 01:45 Min. . Verfügbar bis 29.10.2022. Das Erste.

Kunstradfahren ist Teil der Hallen-Radsport-WM in Stuttgart. Seit 2004 kommt der Weltmeister in dieser Disziplin immer aus Deutschland. Der Anwärter auf den Titel in diesem Jahr ist Lukas Kohl.