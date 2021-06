Video: Sportschau History - Tour-de-France-Skandal 2006

Die spanische Zeitung "El Pais" erwähnte am 25. Juni 2006, dass 58 gemeldete Fahrer der damaligen Tour in den Blutdopingskandal um den Sportmediziner Fuentes verwickelt sein könnten. Alle Fahrer wurden aus dem Startfeld verbannt, einmalig in der Geschichte der Tour - und das Karriere-Aus für Jan Ullrich. | video