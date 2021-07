Tour de France - Politt holt ersten deutschen Etappensieg

Der 27 Jahre alte Kölner vom Team Bora-hansgrohe setzte sich am Donnerstag (08.07.2021) nach 159,5 Kilometern in Nimes als Solist durch und verbuchte den größten Erfolg seiner Karriere. Mit weit aufgerissenem Mund kämpfte sich der 1,92 Meter große Hüne dem Ziel entgegen.

Als ihm der Sieg sicher war, schüttelte er ungläubig den Kopf, schlug sich auf den Helm und riss jubelnd die Arme in die Höhe. Sein Vorsprung betrug am Ende 31 Sekunden. Im Zielbereich konnte es Politt noch immer nicht fassen, hob ungläubig sein Rad in die Luft und ließ sich von seinem "sehr guten Freund" André Greipel feiern.

Politt: "Das Größte, was man erreichen kann"

Politt strahlte nach seinem Überraschungs-Coup und seinem erst zweiten Erfolg als Profi: "Es ist ein Traum, eine Tour-Etappe zu gewinnen. Dass Peter Sagan nicht mehr da war, hat unsere gesamte Taktik verändert. Ich habe mich sehr gut gefühlt, ich habe alles versucht. Eine Tour-Etappe zu gewinnen, ist das Größte, was man erreichen kann." Sein bislang größter Erfolg war ein zweiter Platz beim Klassiker Paris-Roubaix gewesen.

Sagan, dreimal Weltmeister und Rekordgewinner des Grünen Trikots, war am Donnerstag wegen anhaltender Knieprobleme aus dem Rennen ausgestiegen.

Poitschke: "Nils hat es hervorragend gemacht"

Der Sportliche Leiter von Politt, Enrico Poitschke, kommentierte in der ARD : "Nils hat es hervorragend gemacht." Es war der erste deutsche Tagessieg seit Lennard Kämna im Jahr 2020 und der insgesamt 91. Etappensieg eines Deutschen in der Geschichte der Tour. Deutscher Rekordsieger ist Marcel Kittel, der zwischen 2013 und 2017 14 Etappen für sich entscheiden konnte.

Pogacar verteidigt Gelbes Trikot

Hinter dem 27-Jährigen sprinteten der Spanier Imanol Erviti und der Australier Harry Sweeny in Nimes auf die Plätze zwei und drei. Die Favoriten auf den Gesamtsieg erreichten mit großem Rückstand das Ziel. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte Tadej Pogacar erfolgreich. Der 22 Jahre alte Titelverteidiger vom UAE Emirates Team kam mit dem Hauptfeld 15:53 Minuten nach Politt ins Ziel.

Greipel fährt auf den sechsten Platz

Sprint-Oldie Greipel, wie Politt einer von 13 Ausreißern des Tages, wurde vorzeitig abgehängt und konnte seine Stärken im Sprint nicht ausspielen. Der "Gorilla" belegte am Ende den sechsten Rang. "Ich habe gesehen, wie er aufgewachsen ist" , freute sich Greipel für Politt: "Ich habe mit ihm zusammen trainiert. Es ist sehr emotional, das zu sehen. Er war der Stärkste da vorne, er hat verdient gewonnen."

Die Ausreißergruppe hatte sich kurz nach dem Start in Saint-Paul-Trois-Chateuax auf den Weg gemacht. Da dort auch Mark Cavendishs Teamkollege Julian Alaphilippe vertreten war, hatte das Team des Briten kein Interesse an der Verfolgung.

Cavendishs Rekordfahrt vertagt

Folglich kam es nicht zu einem Massensprint, und Cavendish konnte den Rekord des Belgiers Eddy Merckx von 34 Etappensiegen nicht einstellen. Am Freitag hat der 36-Jährige auf der Flachetappe nach Carcassonne die nächste Chance. Das Profil ist flach und Deceuninck-Quick-Step dürfte vor der bevorstehenden Pyrenäen-Qual alles dafür tun, ein weiteres Massenfinale für den bisherigen Sprinterkönig Cavendish herbeizuführen. Dieser hatte überraschend schon drei Tagessiege für sich verbucht.

