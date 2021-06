Corona: Frankreich lockert, die Tour auch

Nach dem Zeitfahren der 5. Etappe erwartete die Radprofis bei der Tour de France in Laval ein Corona-Test. Hinter dem Ziel verschwanden sie einer nach dem anderen in einem weißen Zelt, um einen PCR-Abstrich machen zu lassen. Auf Empfehlung des Radsport-Weltverbandes UCI hat der Tourveranstalter ASO einen zusätzlichen Test zu jenen vor dem Start und an den beiden Ruhetagen ins Programm genommen.

Frei zugängliche Strecke

Die Radsport-Blase soll möglichst coronafrei bleiben. Für die Zuschauer am Streckenrand gibt es eine solche Blase natürlich nicht. Die Fans sind, sehr zur Freude der Fahrer, in Scharen zurückgekehrt an die Strecke, in manchen Orten stehen sie dicht gedrängt in Fünferreihen an der Straße.

Abstand, Maske? Die meisten Fans vergessen angesichts des heranrauschenden Pelotons jede Vorsichtsmaßnahme vor dem Corona-Virus. "Wir können das nicht kontrollieren" , sagt Claude Rach, der sich beim Tourveranstalter ASO um die Umsetzung der Corona-Maßnahmen und die Rennblase kümmert.

Radsport ist ein frei zugänglicher Sport. Wer will, sucht sich einen Platz an der Straße, um das Rennen zu sehen. Anders als in einem Stadion, wo der Zugang kontrolliert werden kann, kann ein Veranstalter von Radrennen die Strecke nicht vollständig abriegeln.

Kontrolle nur an Start und Ziel

Nur im Start-Zielbereicht hat die ASO die Kontrolle. Dort ist das Tragen einer Maske obligatorisch 5.000 Menschen sind dort zugelassen. Für sie gelten die drei "G": Getestet, genesen, geimpft. Eines davon müssen die Fans dort nachweisen

Für die restlichen Abschnitte der in diesem Jahr 3.414,4 Kilometer langen Strecke der Tour de France gibt es keine Beschränkung. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen der Behörden. In Frankreich ist die Maskenplicht im Freien seit 19. Juni aufgehoben. Zu den Ausnahmen gehörten bislang jedoch Menschenversammlungen, Warteschlangen, Märkte und Stadien.

Auf der Informationsseite der französischen Regierung heißt es: "Versammlungen, Treffen oder Aktivitäten in der Öffentlichkeit von mehr als 10 Personen bleiben untersagt. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten." Das Publikum an der Straße beachtete diese Regeln meist nicht.

Appelle an die Vernunft

Seit Mittwoch (30.06.21) sind diese Beschränkungen aber auch nicht mehr gültig, weil in Frankreich die nächste Stufe der Lockerung in Kraft getreten ist. Nun dürfen sich auch im Start- und Zielbereich noch mehr Menschen aufhalten. "Wir werden verschiedene Bereiche für maximal 1.000 Zuschauer schaffen mit vier Quadratmetern pro Person" , sagt Claude Rach. Wenn das Peloton kommt, dürfte der Platz pro Person jedoch deutlich kleiner ausfallen.