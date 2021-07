Tour de France: Vorletzte Parade oder einsamer Kampf

Es ist ein vorletzter Blick auf das Peloton, eine Art Teampräsentation am Ende der Tour de France ein Defilee der verbliebenen 142 Fahrer. Einer nach dem anderen gehen sie am Samstag auf die 30,8 Kilometer lange Strecke des Einzelzeitfahrens von Libourne nach Saint-Émilion.

Declercq als Erster, Pogacar als Letzter

Für die meisten von ihnen wird die 20. Etappe eine Art dritter Ruhetag, ein lockeres Ausfahren nach drei Wochen Strapazen und jetzt schon mehr als 3.200 Kilometern im Sattel. "Morgen ist es durch das Zeitfahren wie ein Ruhetag, darum kann man heute Abend schon mal ein Bierchen trinken" , sagte etwa André Greipel am Freitag, seinem 39. Geburtstag, mit Blick auf die vorletzte Etappe.

Gestartet wird in umgekehrter Reihenfolge zur Gesamtwertung. Als erster Starter rollt also der Belgier Tim Declercq um 13.05 Uhr von der Startrampe, der im Klassement als 142. geführt wird mit fast fünf Stunden Rückstand auf Tadej Pogacar im Gelben Trikot. Der Slowene fährt als letzter Starter um 17.19 Uhr auf die Strecke. Zunächst starten die Fahrer mit anderthalb Minuten Abstand, die letzten 86 Fahrer dann alle zwei Minuten.

Pogacar strebt seinen vierten Etappensieg bei dieser Tour an, seine Gesamtführung ist dagegen nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Nur ein Sturz könnte noch verhindern, dass er in Paris zum zweiten Mal in Folge als Toursieger geehrt wird.