Erst der Bummelstreik mit Wortführer André Greipel, dann die sportliche Wiederauferstehung des Mark Cavendish: Der britische Sprint-Star hat bei der 108. Tour de France die von Fahrer-Protesten begleitete vierte Etappe gewonnen und die wohl größte Comeback-Geschichte der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt geschrieben. Der 36-Jährige vom Team Deceuninck-QuickStep gewann am Dienstag (29.06.2021) den dieses Mal sturzfreien Massensprint in Fougères, wo er bereits vor sechs Jahren triumphiert hatte.

Nur Eddy Merckx hat mehr Etappensiege

Im Ziel nach 150,4 Kilometern lag Cavendish vor dem Franzosen Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) und Jasper Philipsen aus Belgien (Alpecin-Fenix). Es war der 31. Tour-Etappensieg für Cavendish. Nur Belgiens Rad-Ikone Eddy Merckx (34 Siege) triumphierte häufiger. Bester Deutscher wurde Cavendishs langjähriger Sprintrivale Greipel (Israel Start-Up Nation) auf dem zehnten Platz.

"Ich lebe einen Traum"

"Das Rennen hat mir mein Leben gegeben und ich ihm mein Leben. Das bedeutet mir so viel, vom ersten Sieg 2008 bis heute. Ich lebe einen Traum. Ich hätte nie gedacht, noch einmal bei der Tour fahren zu können" , sagte der völlig von seinen Gefühlen überwältigte Cavendish, der 2018 an Depressionen erkrankt war. Und er fügte hinzu: "So viele Leute haben nicht mehr an mich geglaubt, aber das Team hat es getan. Es geht nicht darum, jemandem etwas zu beweisen. Es ging nur darum, bei der Tour zu sein."

Cavendish sprintet ins Grünes Trikot

Cavendish übernahm zudem das Grüne Trikot von seinem Teamkollegen Julian Alaphilippe (Frankreich), der in der Punktewertung allerdings ohne Ambitionen ist. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Van Moer erst kurz vor dem Ziel einkassiert

Der 36-jährige Cavendish, der kurzfristig in den Tour-Kader seines Teams gerutscht war, präsentierte sich wie zu seinen besten Tagen. Taktisch klug hielt der Brite das Hinterrad Philipsens und zog dann mit einem starken Sprint vorbei. Der belgische Ausreißer Brent Van Moer (Lotto-Soudal) war erst 200 Meter vor dem Ziel eingeholt worden.

Fahrer-Protest nach schlimmen Stürzen

Zu Beginn der Etappe ging erst einmal gar nichts. Aus Protest gegen mangelnde Sicherheitsvorkehrungen stoppte das Feld kurz nach dem "scharfen Start" für knapp eine Minute. Anschließend wurden die ersten Kilometer in langsamer Geschwindigkeit absolviert. Angriffe und Fluchtversuche gab es nicht. Greipel war einer der Wortführer.

Grund für die Aktion waren die zahlreichen Stürze auf der dritten Etappe, die die Fahrer auf eine gefährliche Streckenführung zurückführten.