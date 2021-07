Vom Handstreich zur Dominanz

"Im vergangenen Jahr habe ich selbst nicht damit gerechnet zu gewinnen. In diesem Jahr kann ich den Moment viel mehr genießen" , sagte Pogacar. 2020 hatte er das Gelbe Trikot im Handstreich am vorletzten Tag erobert. Diesmal drückte er der Tour de France von Beginn an seinen Stempel auf - mit einem fulminanten Sieg im ersten Zeitfahren, einer spektakulären Solofahrt in den Alpen und zwei souveränen Etappensiegen in den Pyrenäen.

Pogacar hatte wegen der Pandemie ein bisschen weniger Zeit als andere, in seine neue Rolle zu wachsen. Als Toursieger ist er so etwas wie der Vorstandschef des Radsports. Seine Worte haben Gewicht, sie geben vor, was und wie über den Sport erzählt wird. Er gehört nun zu den Großen seines Fachs.

Vergleiche mit Merckx, Hinault und Armstrong