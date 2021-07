Vom Township zur Tour: Aufgeben ist für Nicholas Dlamini keine Option

Am Ende einer Etappe der Tour de France muss es schnell gehen. Die Barrieren auf den letzten Kilometern der Strecke werden eingesammelt, tausende Meter Kabel in der Technik-Zone der TV -Anstalten eingerollt und die LKW parat gemacht. Der Tour-Tross muss weiter, auf in den nächsten Zielort.

45 Minuten hinter dem Zeitlimit

Als Nicholas Dlamini am Sonntag (04.07.2021) um 19.01 Uhr entkräftet von den Strapazen in Regen und Kälte das Ziel der 9. Etappe in Tignes erreichte, war all das schon im Gange. Nur wenige Menschen standen noch an der Ziellinie, um ihn in Empfang zu nehmen. Dlamini war viel zu spät. Das Zeitlimit hatte er längst überschritten, um 45 Minuten. Die Tour de France war damit für ihn beendet.

Schon als er in den 23 Kilometer langen Schlussanstieg hinauf nach Tignes ging, war ihm klar, dass er es nicht schaffen würde, rechtzeitig in dem Skiressort in den Alpen anzukommen. Dlamini, der nach einem Sturz den Anschluss verpasst hatte, war durchnässt und fror. Er hätte es sich einfach machen können: Vom Rad ins warme Teamauto steigen und sich nach oben bringen lassen, wo ihn im Teamhotel eine heiße Dusche und eine Massage erwartet hätten.

"Meinem Traum die Ehre erwiesen"

"Als Radprofi muss man den Sport und die Tour respektieren" , sagte Dlamini am ersten Ruhetag, als er per Video zugeschaltet aus dem Teambus in Tignes seine Geschichte noch einmal erzählen sollte. Er habe zwar zwischendurch auch mal daran gedacht, abzusteigen. "Aber jetzt werde ich immer glücklich darüber sein, dass ich durchgehalten habe. Ich habe meinem Traum die Ehre erwiesen."

Dlamini hat wie viele andere Radprofis als Kind diesen Traum von der Tour de France, dem wichtigsten und schwierigsten Radrennen der Welt, geträumt. Aber für ihn schien dieses Ziel noch weiter entfernt als für viele andere. Seine Geschichte hatte auch deshalb schon vor seiner einsamen Fahrt nach Tignes viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Mit dem Rad die Welt entdeckt

Der 25-Jährige stammt aus dem Township Capricorn in der Nähe von Kapstadt. Er ist der erste schwarze Südafrikaner, der es zur Tour de France geschafft hat. Auch deshalb war es für ihn unvorstellbar, nicht bis hinauf nach Tignes zu fahren.

Vor dem Tourstart hatte er der Nachrichtenagentur AFP erzählt, dass man im Township nach oben käme, wenn man die falschen Dinge tue - etwa eine Waffe habe oder jemanden erschieße. Doch sein Beispiel habe diese Einstellung verändert. "Ich bin für viele Menschen eine Inspiration" , sagte Dlamini am Montag. "Ich wollte den Kids zu Hause zeigen, dass Aufgeben keine Option ist, egal ob im Sport oder in der Schule."

Als Kinder einer alleinerziehenden Mutter waren Dlamini und seine Schwester zunächst als Läufer aufgefallen. Mithilfe eines Förderprogramms für talentierte Jugendliche erliefen sich die beiden so ein Stipendium für die High School. Zum Radsport kam Dlamini dann mit 14 Jahren, nachdem er sich zwei Jahre zuvor erstmals ein Fahrrad gegen Gebühr geliehen und begonnen hatte, die Umgebung zu erkunden.