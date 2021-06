Tour de France: Alle gegen zwei Slowenen

Die Tour de France hat ihr Hauptquartier für den Grand Départ in Brest auf dem Messegelände eingerichtet. In den Hallen dort ist es noch kühler als im derzeit noch recht frischen und regnerischen bretonischen Sommer. Die Radprofis können also froh sein, dass sie pandemiebedingt nur per Video dorthin geschaltet wurden, um den Medienvertretern auf diesem Wege Rede und Antwort zu stehen.

Ruckelnde Bilder, die an Nordkorea erinnern

Das verringert die Gefahr einer Erkältung und spart An- und Abreise mit dem Bus. Zeit, in der man sich stattdessen nochmal ausruhen kann vor den anstehenden Strapazen in den kommenden drei Wochen, in denen sie auf 3.414,4 Kilometern verteilt auf 21 Etappen dem Gelben Trikot hinterherjagen werden. Nimmt man die technische Qualität dieser Zuschaltungen zum Maßstab, dann wird der Sieger der Tour de France in Paris aus dem Team Ineos kommen.

Bild und Ton aus dem geparkten Teambus blieben bei der britischen Equipe eine Stunde lang stabil. Während etwa das Team Jumbo-Visma nur sehr ruckelig aus einem Hotelraum sendete, dessen Ambiente eher an Nordkorea als an Frankreich erinnerte.

Für die niederländische Mannschaft fährt der Slowene Primoz Roglic, der im vergangenen Jahr schon wie der sichere Sieger aussah. Bis ihm sein Landsmann Tadej Pogacar am vorletzten Tag im Zeitfahren das Gelbe Trikot noch wegschnappte.

Pogacar der markierte Mann

Er werde sein Bestes geben, versprach Roglic, bevor Ton und Bild wieder einfroren. Immerhin war das mehr als man von Vorjahressieger Pogacar erfuhr. Sein UAE -Team verzichtete gleich ganz darauf, sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu stellen.

Der erst 22 Jahre alte Pogacar ist aber - soweit man das beurteilen kann - ohnehin kein sehr talentierter Redner, dafür umso begabter auf dem Rad. "Ich habe viel trainiert und jetzt sind wir wieder hier" , ließ sich Pogacar dann immerhin bei der Teampräsentation noch entlocken.

Allerdings fehlt ihm diesmal das Überraschungsmoment, denn er gilt anders als im vergangenen Jahr als der Mann, den es zu schlagen gilt.