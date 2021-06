Für 2022 ist "Tour de France femmes" geplant

Tour-Veranstalter ASO will dem Frauen-Radsport in Zukunft eine größere Bühne geben und plant für das kommende Jahr die Wiederbelebung der "Tour de France femmes". Das Etappenrennen soll im Anschluss an die Frankreich-Rundfahrt der Männer ausgetragen werden und ist Ende Juli 2022 auf eine Woche angelegt.