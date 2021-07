Tour de France: Pogacars nächster Schlag in Gelb

Das Gelbe Trikot - natürlich. Tadej Pogacar wusste, worauf es ankam, als er am Col du Portet als Erster ins Ziel fuhr. Mit beiden Händen zerrte er das Maillot Jaune nach unten, so wie es Fußballer bisweilen tun, wenn sie einen entscheidenden Treffer erzielt haben.

Demonstration der Stärke

Auch Pogacar hatte dort oben in 2.215 Metern Höhe den Konkurrenten den letzten entscheidenden Treffer versetzt. Diesmal nicht mit einer langen Solofahrt, sondern einer letzten Beschleunigung knapp 100 Meter vor dem Ziel.

Der Slowene baute seinen ohnehin schon komfortablen Vorsprung im Gesamtklassement der Tour de France noch ein bisschen weiter aus. Sein Abstand auf den ersten Verfolger beträgt nun 5:39 Minuten. Natürlich gab Pogacar zu bedenken, dass die Tour noch bis Paris andauere und erst dort vorbei sein. "Im Radsport kann immer was passieren. Ich muss auf Holz klopfen" , sagte er.

Es war einmal mehr eine Demonstration der Stärke, die Pogacar auf der 17. Etappe lieferte, auch wenn er die Konkurrenz diesmal nicht mit einer langen Solofahrt wie in den Alpen demütigte, sondern erst auf den letzten Metern vor dem Gipfel hinter sich ließ. "Ein fantastischer Tag. Im Gelben Trikot hier zu gewinnen, das kann ich gar nicht beschreiben" , sagte Pogacar, der sehr wohl weiß, dass der Radsport, dass die Tour de France solche Bilder gerne überhöht und verklärt.

Das Podium in Paris nimmt Form an

Ein Etappensieg im Gelben Trikot gilt als etwas Besonderes. Und Pogacar wollte diesen Erfolg unbedingt, daran ließ er von Beginn an keinen Zweifel. Er schickte seine Mannschaft, die viele zuvor als seine einzige Schwachstelle ausgemacht hatten, nach vorne, um das Tempo an den drei schweren Anstiegen zu diktieren.

Tagelang hatte Pogacar erklärt, dass sein Team das stärkste sei. Diesmal stimmte das. Und als Rafal Majka, sein letzter Helfer, rund acht Kilometer unterhalb des Gipfels ausscherte, war die Favoritengruppe schon arg ausgedünnt.

Zwei Beschleunigungen später war Pogacar nur noch in Begleitung jener beiden Männer, die ihn nun wohl auch auf dem Podium in Paris flankieren werden. Da waren nur noch derr Däne Jonas Vingegaard und der Ecuadorianer Richard Carapaz, die nun auf Rang zwei und drei des Gesamtklassements vorgerückt sind. Beide ließen sich von Pogacar bis kurz vor Schluss nicht abschütteln. "Es war überhaupt nicht klar, wer es am Ende macht" , sagte der Slowene.

Vinegaard wird zur Entdeckung der Tour

Vor allem der junge Vingegaard muss als Entdeckung dieser Tour gelten. Angereist als Helfer für seinen Kapitän Primoz Roglic, hat der 24-Jährige nach dessen Ausfall in der ersten Woche die Führungsrolle bei Jumbo-Visma übernommen und nun beste Aussichten auf Platz zwei in Paris.