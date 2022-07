Erste Bergankunft bei der Tour de France Pogacar triumphiert und schnappt Kämna den Sieg weg Stand: 08.07.2022 17:16 Uhr

Tadej Pogacar hat die 7. Etappe der Tour de France für sich entschieden und Lennard Kämna kurz vor dem Ziel noch abgefangen.

Der deutsche Radprofi vom Team Bora-hansgrohe führte bei der ersten Bergankunft der diesjährigen Tour de France nach 176 Kilometern in La Super Planche des Belles Filles bis kurz vor dem Ziel, wurde aber noch vom Gesamtführenden Pogacar und Jonas Vingegaard abgefangen.

Kämna, dem auf dem bis zu 24 Grad steilen Schlussanstieg die Puste ausging, musste am Ende auch noch Primoz Roglic vorbeiziehen lassen und landete auf Platz vier.

Video Tour de France Kämna - "Kann mir heute nichts vorwerfen" Lennard Kämna wurde kurz vor dem Ziel noch abgefangen, konnte sich aber nichts vorwerfen.

Pogacar in Gelb - Führung im Gesamtklassement ausgebaut

Pogacar verteidigte das Gelbe Trikot im Gesamtklassement und baute mit dem Tagessieg seine Führung in der Gesamtwertung aus: Der slowenische Vorjahressieger hat nun 35 Sekunden Vorsprung vor dem Dänen Vingegaard und untermauerte seinen Status als Top-Favorit auf einen erneuten Tour-Triumph. Geraint Thomas liegt mit einem Rückstand von 1:10 Minuten auf dem dritten Platz.

" Das war echt hart, gerade das letzte Stück. Dann hat Vingegaard attackiert, er war so stark. Aber meine Mannschaft hat den ganzen Tag so hart gearbeitet. Und meine Freundin stand im Ziel, die konnte ich nicht enttäuschen ", sagte Pogacar, der zur Belohnung im Ziel ein Küsschen von Freundin Urska bekam.

Video Tour de France Pogacar - "Konnte meine Freundin nicht enttäuschen" Tadej Pogacar hat auf den letzten Metern noch den Etappensieg auf der 7. Etappe geholt und diesen seiner anwesenden Freundin gewidmet.

Kämnas Kapitän Alexander Vlasov kassierte einen empfindlichen Rückschlag von mehr als einer Minute und rutschte aus den Top Ten der Gesamtwertung. Damit dürfte auch das angestrebte Podium zur Mammutaufgabe für den Russen werden.

Kämna verpasst zweiten Tour-Etappensieg denkbar knapp

Für Kämna wäre es der zweite Tour-Etappensieg nach 2020 gewesen, als er in Villard-de-Lans triumphiert hatte. Im Mai dieses Jahres hatte er bereits beim Giro d'Italia die Bergankunft auf dem Ätna gewonnen.

Kämna gehörte einer Ausreißergruppe um Bora-hansgrohe-Teamkollege Maximilian Schachmann sowie Simon Geschke an, die sich nach gut 50 Kilometern abgesetzt hatte. Am Schlussanstieg mit bis zu 24 Prozent Steigung zog Kämna dann alleine weg, ehe die Favoriten keine 100 Meter vor dem Ziel doch noch vorbeizogen.

Video Tour de France 7. Etappe - die Siegerehrung Sehen Sie hier die Siegerehrung der 7. Etappe der Tour de France.

8. Etappe führt über die Grenze nach Lausanne

Am Samstag geht es auf der 8. Etappe vom Jura über die Grenze in die Schweiz. Zielankunft nach 186,3 Kilometern ist das Olympiastadion in Lausanne.