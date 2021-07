Tour de France: Konrad feiert den Befreiungsschlag

Erfolgreich im dritten Versuch

Im Gegensatz zu Pogacar, der vermutlich auch diesmal wieder als Erster der Gesamtwertung in Paris ankommen wird, und Mark Cavendish, der das Grüne Trikot des besten Sprinters trägt, wird Konrad aber im kommenden Jahr wohl kaum sein Konterfei auf diesem Container im Ziel verewigt sehen. Dabei hätte der Österreicher das durchaus verdient.

Es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass Konrad es versucht hat bei dieser Tour. Bereits zum dritten Mal war der 29-Jährige aus Mödling bei dieser Tour in einer aussichtsreichen Fluchtgruppe gelandet. Zuletzt auf der 14. Etappe am vergangenen Samstag, bei der er dann den Sprint um Platz zwei gewann. Zuvor war er schon einmal auf Rang sieben gelandet.

Beide Male war der Etappensieg an einen Solisten gegangen, während Konrad auf das Finale wartete. Auf der 6. Etappe in Le Creusot an den Slowenen Matej Mohoric und am Samstag in Quillan an den Niederländer Bauke Mollema.

Bisher "nur" zwei Mal Österreichs Meister

" Ich habe mir gesagt, wenn ich nochmal in so einer Situation bin, werde ich derjenige sein ", sagte Konrad in Saint-Gaudens. Und das tat er dann auch am Anstieg zum Col d'Aspet, als er seine beiden Begleiter an der Spitze zurückließ und anschließend auch die weiteren Verfolger bis ins Ziel auf Distanz halten konnte.

Konrads Etappensieg ist bereits der zweite Tageserfolg für das deutsche World-Tour-Team Bora-hansgrohe. Und wie sein deutscher Teamkollege Nils Politt, der die 12. Etappe in Nimes gewann, ist auch Konrads Erfolg der Sieg eines Mannes, der von seiner Veranlagung längst deutlich mehr vorzuweisen haben müsste als zwei österreichische Meistertitel.

" Patrick tut mir fast schon leid. Er ist ein großartiger Rennfahrer, die großen Erfolge fehlen ihm aber. Ich hätte es ihm so sehr gegönnt ", hatte der Chef der Equipe, Ralph Denk, nach Konrads zweitem Platz in Quillan noch gehadert. Nun aber ist auch dem Österreicher endlich der Durchbruch gelungen.

Helfer mit Potenzial

" Dieser Sieg ist für meine Familie, alle die an mich geglaubt haben, die mir mir das Gefühl gegeben haben, dass ich das erreichen kann ", sagte Konrad in Saint-Gaudens. " Dieser Sieg kommt im richtigen Moment, das ist ein richtiger Befreiungsschlag. "

Welches Potenzial in dem bergfesten Radprofi steckt, der seit 2015 für Denks Rennstall fährt, wurde schon häufig deutlich. Zwei Mal beendete er den Giro d'Italia unter den Top Ten, 2018 als Siebter, im vergangenen Jahr als Achter. Bei der Tour de Suisse schaffte Konrad es 2019 sogar aufs Podium.

Aber vor allem stellte er sich in den vergangenen Jahren immer wieder in den Dienst der Mannschaft. Als Emanuel Buchmann bei der Tour de France 2019 auf Rang vier der Gesamtwertung fuhr, war Konrad sein wichtigster Helfer im Hochgebirge.