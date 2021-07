Matej Mohoric hatte genügend Zeit, sich etwas zu überlegen. Rund 25 Kilometer war er alleine unterwegs gewesen Richtung Libourne, dem Zielort der 19. Etappe der Tour de France. Hinter ihm waren sich seine ehemaligen Gefährten aus der Ausreißerfgruppe nicht einig und spätestens neun Kilometer vor dem Ziel war klar, sie würden ihn nicht mehr einholen.

"Man fühlt sich wie ein Krimineller"

Und so arbeitete es im Kopf des Slowenen, während er seinem zweiten Etappensieg bei dieser Tour entgegenfuhr. "Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, was vor zwei Tagen passiert ist" , erzählte Mohoric später, nachdem er im Ziel den Zeigefinger auf die Lippen gelegt und diese dann mit Daumen und Zeigefinger mit einem imaginären Reißverschluss verschloss.

Jeder wusste natürlich, worauf der 26 Jahre alte Radprofi aus Kranj mit dieser Geste anspielte: Am Mittwochabend waren etwa 50 Polizisten im Auftrag der französischen Zentralstelle für die Bekämpfung von Umwelt- und Gesundheitsdelikten (OCLAESP) im Hotel seines Teams Bahrain Victorious erschienen und hatten unter anderem die Zimmer der Fahrer untersucht.

"Es ist nicht schön, wenn die privaten Sachen durchwühlt werden. Man fühlt sich wie ein Krimineller" , klagte Mohoric, der schon am Donnerstagmorgen nach der Razzia deutlich gemacht hatte, dass man nichts zu verbergen habe. "Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass sie immer noch glauben, wir würden etwas Illegales tun. Wir sind entschlossener denn je, da rauszugehen und so gut abzuschneiden wie bisher, um die Kontrolle über das Rennen und die Teamwertung zu übernehmen."

Anarchische Zustände und ein schnelles Rennen

Der Sieg in Libourne war also auch eine Art Trotzreaktion. Und die angekündigte Entschlossenheit hatte Mohoric auch schon auf der letzten Bergetappe an den Tag gelegt, als er gemeinsam mit dem Franzosen Julian Alaphilippe erfolgreich zu einer Ausreißergruppe vorfuhr, am Tourmalet vom Feld jedoch wieder eingesammelt worden war.

Am Freitag aber, waren die Ausreißer erfolgreich, obwohl alle mit einem Massensprint in Libourne und dem nächsten Etappensieg für Mark Cavendish gerechnet hatten. Doch es gab noch zu viele Teams und Fahrer, die an diesem Tag ihre letzte Chance sahen, bei dieser Tour noch etwas zu bewegen.