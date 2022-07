19. Etappe der Tour de France Laporte sprintet zum Tagessieg, Vingegaard weiter in Gelb Stand: 22.07.2022 18:02 Uhr

Christophe Laporte hat sich am Freitag (22.07.22) den Tagessieg auf der drittletzten Etappe der diesjährigen Tour de France gesichert. Der Jumbo-Visma-Profi gewann nach einem kurzen, beherzten Antritt nach 188,3 km von Castelnau-Magnoac nach Cahors.

Im Gelben Trikot des Spitzenreiters startet unangefochten Jonas Vingegaard aus Dänemark in die letzten beiden Teilstücke. Der 25-jährige Däne hat auf dem Weg zu seinem ersten Gesamtsieg bei der Frankreich-Rundfahrt mit über drei Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Tadej Pogacar, Geraint Thomas ist mit 8:00 Minuten Rückstand Dritter. Die Tour endet am kommenden Sonntag (24.07.22) in Paris.

Politt wieder aktiv

Kurz nach dem Start hatte sich eine Gruppe von fünf Fahrern mit Nils Politt (Bora-hansgrohe) vom Hauptfeld abgesetzt, die allerdings nie einen Vorsprung von mehr als zwei Minuten auf das Peloton herausfahren konnte.

Die Teams der auf der Tagessieg spekulierenden Sprinter kontrollierten das Rennen, dementsprechend wurden die drei am Ende übrig gebliebenen Ausreißer wenige hundert Meter vor dem Ziel gestellt. Laporte trat kurz vor dem Ziel an und sprintete allein vor dem Hauptfeld über die Ziellinie, vor dem Belgier Jasper Philipsen und dem Italiener Alberto Dainese.

20. Etappe: Einzelzeitfahren

Am Samstag wartet ein 40,7 Kilometer langes Einzelzeitfahren auf die verbliebenen Radprofis. Die Strecke führt von Lacapelle-Marival nach Rocamadour. Sie ist wellig mit vielen Kurven. Auf den letzten zehn Kilometern warten zudem zwei richtig knackige Anstiege.