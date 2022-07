Tour de France, 11. Etappe Tour - Vingegaard klettert stark ins Gelbe Trikot Stand: 13.07.2022 16:58 Uhr

Der Däne Jonas Vingegaard hat sich den Sieg auf der anspruchsvollen 11. Tour-Etappe gesichert. Tadej Pogacar zeigte erstmals Schwächen und verlor das Gelbe Trikot an Vingegaard.

Auf der Bergetappe über 152 km von Albertville auf den Col du Granon Serre Chevalier griff Vingegaard auf dem Schlussstück an und brachte seinen Angriff curagiert und beeindruckend ins Ziel. Platz zwei ging an Nairo Quintana aus Kolumbien, Dritter wurde der Franzose Romain Bardet, der in der Gesamtwertung auf Rang zwei kletterte.

Pogacar wehrt alle Angriffe ab - bis zum Schlussanstieg

Während der gesamten Etappe attackierten die Verfolger des Gesamtführenden Pogacar auf den Anstiegen zum Col du Telegraphe und dem 2642 Meter hohen Col du Galibier, auch auf dem Schlussanstieg zum Ziel auf dem 2413 m hohen Col du Granon. Doch der Slowene wehrte zuerst alle Angriff ab.

Als Jonas Vingegaard etwa fünf Kilometer vor dem Ziel zur finalen Attacke ansetzte, hatte der 23-Jährige erstmals nichts entgegenzusetzen. Vingegaard siegte, Vorjahressieger Pogacar musste Gegner um Gegner überholen und quälte sich ohne Helfer ins Ziel. Der UAE-Profi büßte über zwei Minuten auf den neuen Spitzenreiter ein, kassierte an diesem Mittwoch als Siebter 2 min. 52 sek. auf dem Schlussanstieg.

Königsetappe in den Alpen hinauf nach Alpe d'Huez

Die zwölfte Etappe am französischen Nationalfeiertag bietet den vorläufigen Höhepunkt der diesjährigen Tour: Über 4.750 Höhenmeter müssen die Fahrer gleich drei Berge der höchsten Kategorie bewältigen, gekrönt vom Schlussanstieg ins legendäre Alpe d'Huez.