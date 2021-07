Gelb, Weiß, gepunktet - drei Trikots für Pogacar

Pogacar scheint das so ähnlich zu handhaben. Der Sieg in Luz Ardiden war bereits der dritte Tageserfolg bei dieser Tour. Gut möglich, dass am Samstag im Zeitfahren ein weiterer Etappensieg dazukommt. Das Gelbe Trikot nimmt er unangefochten mit nach Paris und damit direkt auch das Weiße Trikot des besten Jungprofis - er ist ja erst 22 Jahre alt.

Am Donnerstag (15.07.2021) eroberte Pogacar im Vorbeigehen auch noch das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers. Für seine beiden Etappensiege auf dem Col du Portet und in Luz Ardiden gab es jeweils die doppelte Punktzahl. Das reichte, um den Niederländer Wout Poels von der Spitze dieser Wertung zu verdrängen.

"Das gepunktete Trikot ist eins der schönsten, ich würde es am liebsten jeden Tag tragen, weil die Fans verrückt danach sind" , schwärmte Pogacar. "Es ist super, es zu haben, aber natürlich hatte das Gelbe Trikot Priorität." Er ist der neue Kannibale - keine Frage.

"Als Radsportfan würde ich mich freuen."

Die anderen dürfen sich über das freuen, was übrig bleibt. Mark Cavendish etwa über das Grüne Trikot des besten Sprinters. Oder der Däne Jonas Vingegaard, 24, der "super glücklich" über seinen zweiten Platz im Gesamtklassement ist, den er als Etappenzweiter in Luz Ardiden noch einmal festigte. "Wir sind zwar noch nicht in Paris, aber jetzt sieht es sehr gut aus", sagte Vingegaard, der auf ein gutes Zeitfahren vertrauen kann.

Vingegaard hat bei dieser Tour eine enorme Lernkurve hinter sich. Angereist war er ja als Helfer für den früh ausgeschiedenen Primoz Roglic. Nun gilt er als einer jener Fahrer, die Pogacar in den kommenden Jahren herausfordern könnten. Der Kolumbianer Egan Bernal, Toursieger von 2019, der Belgier Remco Evenepoel und natürlich Roglic gelten als weitere Kandidaten dafür.

Pogacar nannte die Idee, dass er mit seinem bevorstehenden zweiten Toursieg in Folge eine neue Ära begründen könnte, in Luz Ardiden "dumm" . " Es kommt eine großartige junge Generation, in den nächsten Jahren wird es ganz anders sein" , sagte Pogacar. "Wenn ich einfach nur ein Radsport-Fan wäre, ich wäre begeistert. Ich freue mich drauf."

