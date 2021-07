Der französische Dopingjäger Antoine Vayer hat Zweifel an den herausragenden Leistungen des nun zweimaligen Tour-de-France-Siegers Tadej Pogacar angemeldet. " Pogacar verbessert Rekorde, die fast 20 Jahre lang unantastbar blieben. Im vergangenen Jahr war er an vier Bergen schneller als alle anderen in der Geschichte der Tour. In diesem kamen zwei neue Rekorde dazu ", sagte der 58-Jährige in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" am Montag (19.07.2021). Die Tour 2021, bei der Pogacar seinen zweiten Titel einfuhr, erinnere ihn an die Tour 1999, als der inzwischen überführte Lance Armstrong erstmals triumphierte.

Neben diesen sportlichen Kennzahlen erinnere ihn auch die verbale Verteidigungsstrategie an den Amerikaner: " Als wir Letzteren befragten, wie seine Leistungen zu erklären seien, sagte er immer wieder, er sei der am meisten getestete Mensch der Welt " - wie Pogacar.