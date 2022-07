Tourreporter Viermaliger Sieger der Tour de France Froomes Reise durch Gegenwart und Vergangenheit Stand: 10.07.2022 08:35 Uhr

Chris Froome fährt bei der Tour de France hinterher. Der viermalige Sieger ist auch drei Jahre nach seinem fatalen Sturz noch nicht der Alte. Zufrieden ist er trotzdem.

Von Michael Ostermann, Lausanne

Wenn Christopher Froome in diesen Tagen bei der Tour de France ins Ziel kommt, radelt er Richtung Mannschaftsbus, klettert von seinem Arbeitsgerät und beendet seine tägliche Arbeit weitgehend ungestört. Nicht viel deutet darauf hin, dass er noch vor wenigen Jahren einer der großen Stars dieses Sports war, dessen Meinung nach jeder Etappe gefragt war.

Viermal hat der mittlerweile 37 Jahre alte Brite die Tour gewonnen. Ein Alleinstellungsmerkmal. All jene, denen dieses Kunststück gelang, haben danach auch noch ein fünftes Mal gewonnen. Froome jedoch wird der Einlass in den "Fünfer-Klub", dem Jaques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain angehören, wohl dauerhaft verwehrt bleiben.

Nicht mehr derselbe nach einem Sturz 2019

Nach einer Woche Tour de France hat Froome bereits einen Rückstand von mehr als 17 Minuten auf das Gelbe Trikot. Er ist seit seinem schweren Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt 2019, wo er bei der Besichtigung des Zeifahrkurses mit hohem Tempo in eine Mauer fuhr, nicht mehr der Fahrer, der er vorher war.

"Ich habe erst in den vergangenen Monaten, während des Formaufbaus für die Tour, erstmals keine Probleme mehr gehabt" , hat Froome vor dem Start der Rundfahrt in Kopenhagen erzählt. "Keine Wehwehchen oder Schmerzen mehr, die mich seit Januar zurückgehalten hätten. Es geht aufwärts."

Froome weist Rücktrittsgerüchte zurück

Darum hat der viermalige Toursieger Vermutungen zurückgewiesen, er könne seine Karriere beenden. Auch den Traum von einem fünften Triumph in Frankreich hat der 37 Jahre alte Brite noch nicht gänzlich ad acta gelegt. Auch wenn das dann doch eher sehr optimistisch erscheint. Mittlerweile sei er nur noch zehn bis 15 Watt von jenen Leistungswerten aus jenen Zeiten entfernt, als er die Tour berherrschte, hat Froome kürzlich erzählt.

Inzwischen wird die Tour jedoch vom 14 Jahre jüngeren Tadej Pogacar dominiert. Pogacars Stern ging 2020 auf, als er Primoz Roglic im Zeitfahren auf der vorletzten Etappe hinauf nach La Planche des Belles Filles noch das Gelbe Trikot wegschnappte.

Rückkehr nach La Planche des Belles Filles

Der Berg in den Vogesen ist auch für Christopher Froome ein besonderer Ort. Dort hat er vor zehn Jahren seine erste Etappe bei der Tour de France gewonnen - als Helfer für den späteren Gesamtsieger Bradley Wiggins.

"Besondere Erinnerungen" wecke dieser Ort, sagte der Brite vor dem Start der Etappe. Ins Ziel kam er am Freitag als 41. mit 3,48 Minuten Rückstand auf Pogacar, der auf den letzten 100 Metern noch Lennard Kämna abfing, und seinen zweiten Etappensieg feierte.

Froome glaubt - wie so viele andere - nicht, dass irgendjemand in der Lage sein wird, Pogacar das GelbeTrikot zu entreißen. Er selbst hat bei seiner zweiten Tour-Teilnahme seit seinem fatalen Unfall auch diesmal keinerlei Ambitionen in Sachen Gesamtwertung.

Für sein Team Israel-Premier Tech und ihn geht es allein um Etappensiege. Mit dem Tageserfolg des Australiers Simon Clarke auf dem Kopfsteinpflaster in Arenberg ist dieser Punkt schon abgehakt. "Unsere Tour ist schon ein Erfolg" , sagt Froome.

Zufrieden in der zweiten, dritten Reihe

Er selbst scheint derweil glücklich, in der zweiten oder dritten Reihe zu radeln. Wo er früher umringt von Kameras durch den Zielraum eskortiert wurde, wird er inzwischen kaum mehr wahrgenommen. Aber wie damals ist er auch heute freundlich und zugewandt, wenn jemand etwas von ihm möchte.

"Es war ja dieses Jahr auch nicht klar, dass er nominiert wird. Er hat voll dafür gefightet. Er hat gesagt: Ich will wieder zur Tour, auch wenn ich da nicht mehr vorne mitfahren kann" , erzählte Froomes Teamkollege Rick Zabel zu Beginn der Tour in Dänemark im Tourfunk, dem Radsport-Podcast der Sportschau. "Natürlich wird er sich insgeheim vielleicht denken, schade, dass ich nicht mehr vorne um das Gelbe Trikot mitfahre. Aber er ist sich halt nicht zu schade zu sagen: Ja gut, dann bin ich halt auf Platz 120. Ist mir egal. Ich will trotzdem Teil der Show sein."

Aigle weist den Weg in den Profisport

Und so ist die Tour de France 2022 für Froome zugleich eine Fahrt durch seine bescheidene sportliche Gegenwart und eine Reise durch die Vergangenheit. In Megève, wo die 10. Etappe am kommenden Dienstag (12.07.2022) endet, gewann er 2016 ein Zeitfahren. Und auch der Startort der 9. Etappe in Aigle in der Schweiz, dem Sitz des Radsport-Weltverandes UCI, ist ein wichtiger Bezugspunkt für seine Karriere. Denn hier liegen die Wurzeln seines Aufstiegs.

Mit dem Radsport begann Froome in Kenia, wo er als Sohn britischer Eltern aufwuchs. Der europäische Radsport war dort weit weg. Aber mit Hilfe des UCI World Cycling Centers in Aigle, in dem Nachwuchsfahrer aus aller Welt ausgebildet werden, die nicht aus den Kernnationen des Radsports in Europa, Nordamerika oder Australien kommen, machte er hier die ersten Schritte.

"Ich glaube, dass das ein großer Faktor war, der dazu beigetragen hat, dass ich Profi werden konnte" , sagt Froome, der außer seinen vier Toursiegen auch einen Erfolg beim Giro d'Italia und zweimal die Spanien-Rundfahrt vorzuweisen hat. "Da ich in Kenia aufgewachsen bin, gab es keinen klaren Weg zum Profiradsport. Es war ein echtes Sprungbrett für mich."

Endlich die Berge

Froome ist der prominenteste Absolvent der Radsport-Akademie in Aigle. Andere Abgänger, die es zu einer gewissen Prominenz gebracht haben, waren der Eritreer Daniel Teklehaimanot, der bei der Tour 2015 für ein paar Tage das gepunktete Trikot des Bergbesten trug, und Biniam Girmay, der im Frühjahr den Klassiker Gent-Wevelgem gewann und im Mai einen Etappensieg beim Giro d'Italia feierte.