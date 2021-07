Mark Cavendish: Erschöpfter Rekordmann bei der Tour de France

Man musste sich Sorgen machen um Mark Cavendish. Nach jedem Satz entfuhr ihm ein Stöhnen, das nicht gut klang. Der Rekord? "Es war ermüdend. Ich musste richtig tief gehen in der Hitze, leicht bergauf. Ich bin tot. Oaah" , stöhnte Cavendish, als habe er in Carcassonne gerade alle seine 34 Etappensiege bei der Tour de France errungen und nicht nur diesen einen bedeutenden am Ende der 13 Etappe.

Greipel: " Der schnellste Sprinter mit dem besten Team"

Über den Rekord wollte der Mann von der Isle of Man aber immer noch nicht wirklich sprechen. "Es ist ja noch nicht vorbei. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, da gibt es noch nichts zu reflektieren" , sagte Cavendish. "Mir bleibt nach dieser Tour noch ein ganzes Leben, um zu überlegen, was wir Historisches geschafft haben."

In den Geschichtsbüchern steht Cavendish aber nun auf einer Stufe mit dem großen Eddy Merckx. Dessen Marke von 34 Tagessiegen bei der Tour schien unerreichbar, bis Cavendish 2008 auf der Bildfläche erschien und Sieg um Sieg aneinanderreihte.