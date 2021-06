Erfolgreichster Sprinter der Tour-Geschichte

Cavendish ist der erfolgreichste Sprinter in der Geschichte der Tour de France. 2008 gelang ihm sein erster Etappensieg. Der Sieg in Fougères war bereits sein 31. Tageserfolg beim wichtigsten Radrennen der Welt. Nur der legendäre Eddy Merckx hat mit 34 Etappensiegen mehr Erfolge in Frankreich gefeiert. Dieser Sieg sei ihm so wichtig wie der erste, behauptete Cavendish.

Merckx' Rekord? Cavendish denkt nicht dran

Bis zum Dienstag sah es so aus, als würde Merckx' Rekord für viele weitere Jahre Bestand haben. Doch jetzt kann man sich da nicht mehr so sicher sein. Cavendish allerdings wollte davon nichts wissen. "Es ist gerade mal eine halbe Stunde her, dass ich gewonnen habe und ihr habt schon vergessen, wie schwierig es ist, eine Etappe bei der Tour zu gewinnen" , echauffierte er sich über entsprechende Fragen.

Sein Sieg in Fougères war allerdings durchaus überlegen herausgefahren. Eine Radlänge ließ Cavendish zwischen sich und der Konkurrenz. Er profitierte dabei nicht nur von der exzellenten Vorarbeit seines Teams, für die er sich später überschwänglich bedankte, sondern auch davon, dass mit Caleb Ewan der wohl beste Sprinter im Feld das Rennen nach seinem schweren Sturz auf der 3. Etappe verlassen musste.

Karriereende vor Augen

Dass Cavendish überhaupt in Frankreich dabei ist, verdankt er einer Knieverletzung des Iren Sam Bennett, der im vergangenen Jahr der beste Sprinter der Tour gewesen war und sich das Grüne Trikot gesichert hatte. "Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes" , sagte Cavendish, "aber es tut gut, auch mal wieder ein bisschen Glück zu haben."

Davon hat er in der Tat seit 2016, als er zuletzt eine Touretappe gewann, nicht mehr allzu viel gehabt. Zwei Jahre lang litt er an Pfeifferschem Drüsenfieber. Zwischen 2018 und Ende 2020 gelang ihm kein Sieg mehr. Und als er im vergangenen Jahr - am Ende einer von der Corona-Pandemie geprägten Saison - über den Zielstrich des belgischen Klassikers Gent-Wevelghem rollte, brach er in Tränen aus, weil er ohne Vertrag für 2021 dastand. Er fürchtete, dass seine Karriere einfach so zu Ende sein würde.

Ein Leben für die Tour

Doch dann offerierte ihm der mit allen Radsport-Wassern gewaschene Chef des Teams Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere, einen neuen Kontrakt für ein Jahr - in jenem Team, für das Cavendish einen Großteil seiner Erfolge feierte. "Ich brauchte jemanden, der etwas von Radrennen und der mich versteht - und das war Patrick Lefevere" , sagte Cavendish.

Nun ist der Brite im Herbst seiner Karriere also noch einmal zurück auf der ganz großen Radsport-Bühne. Die Tour, sagte Cavendish, habe sein Leben geprägt: "Und ich habe mein Leben der Tour gegeben."

Stand: 29.06.2021, 21:20