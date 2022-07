Tourreporter Interview mit Radprofi Alexander Krieger "Der mentale Stress macht die Tour so schwierig" Stand: 19.07.2022 09:10 Uhr

Alexander Krieger vom Team Alpecin-Deceuninck gibt mit 30 Jahren sein spätes Debüt bei der Tour de France. Im Interview mit der Sportschau spricht er über die Strapazen der Tour, seine Rolle in der Sprintvorbereitung für Jasper Philipsen, seinen ungewöhnlichen Karriereweg und den Jugendtrend im Radsport.

Von Michael Ostermann, Narbonne

Herr Krieger, zwei Wochen Tour de France liegen hinter Ihnen. Wie geht es?

Alexander Krieger: Emotional und körperlich ist das ein bisschen unterschiedlich. Wir haben am Sonntag eine Etappe gewonnen, das ist natürlich ein Riesending. Aber ich spüre auf jeden Fall auch die Strapazen, weil wir jeden Tag Radrennen fahren. Die Tour zeichnet sich dadurch aus, dass jeden Tag richtig Zug auf der Kette ist, und das hinterlässt seine Spuren. Aber das Wetter ist schön, wir haben noch sechs Tage und dann ist es geschafft.

Am Sonntag hat ihr Sprinter Jasper Philipsen die 15. Etappe gewonnen. Sie waren nach dem Rennen trotzdem ein bisschen hin- und hergerissen. Warum?

Krieger: Direkt nach dem Zieleinlauf war es emotional schwierig, weil ich nicht wusste, dass er gewonnen hatte. Und ich war sauer auf mich selbst: Als Anfahrer muss man Entscheidungen in sehr, sehr kurzer Zeit treffen. Ich habe mich einmal falsch entschieden und es wäre schon bitter gewesen, wenn er nicht gewonnen hätte, weil dann bestimmt ein bisschen Verantwortung auf meinen Schultern gelegen hätte. Ich bin ins Ziel gekommen, im Radio war nichts zu hören, was normalerweise ein schlechtes Zeichen ist. Da war ich schon ziemlich am Boden und es hat eine Weile gedauert, bis ich das umdrehen konnte.

"Als Anfahrer muss man gut in Position fahren können"

Sie sind derjenige, der für Jasper Philpsen den Sprint vorbereitet. Wie sind Sie zur Rolle des Anfahrers gekommen?

Krieger: Diese Rolle trifft schon ganz genau meine Stärken. Es ist nur echt schwer, da hinzukommen. Man kann diese Position eigentlich nur einnehmen, wenn man in einem großen Team fährt. In der Nachwuchsklasse ist das schwierig. Auch das Scouting ist nicht so einfach: Wie erkennt man, ob jemand ein guter Anfahrer ist? Dafür gibt es viel zu wenig Fernsehpräsenz bei den kleineren Rennen. Als ich dann hierher zum Team kam, habe ich gezeigt, dass ich diese Fähigkeiten besitze. Und dann ist es ist ein Prozess, man muss sich beweisen und erstmal das Vertrauen des Sprinters gewinnen. Denn wenn ich es verkacke, gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, das noch mal geradezubiegen.

Was sind das für Fähigkeiten, die man als Anfahrer mitbringen muss?

Krieger: Also erst mal natürlich die physischen Fähigkeiten. Darüber hinaus ist es extrem viel Vorbereitung. Ich muss den Kurs am besten kennen im Team. Das fängt ja schon sehr früh an: Wir müssen wissen, auf welcher Straßenseite wir uns bewegen mit dem Wind, mit den Kurven. Man muss gut Position fahren können, sich behaupten können im Feld und dabei immer mitbedenken, dass hinter einem immer noch einer ist, der auch noch durch die Lücke passen muss. Am Ende ist es Instinkt.

"Ich war ein Spätentwickler"

Sie sind jetzt 30 Jahre alt und sind noch bis vor zwei Jahren in einem kleinen Continental-Team gefahren. Kann man sagen, Sie sind ein Spätstarter?

Krieger: Ja, kann man. Das war auch extrem schwierig. Ich hätte das nicht noch ein paar Jahre so weitergemacht. Zehn Jahre auf Continental-Niveau, das war eine echt lange Durststrecke.

Warum hat es so lange nicht geklappt?

Krieger: Der erste Grund war, dass ich tatsächlich ein Spätentwickler war. In dem Alter, in dem manche heute Profi werden mit 18, 19, war ich definitiv physisch noch hinterher und nicht auf dem Level, auf dem es möglich gewesen wäre, Profi zu werden. Was vielleicht auch gut war, weil ich dadurch alle anderen Fähigkeiten schulen musste, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und dann kam mir sicherlich auch nicht zugute, dass der Radsport in Deutschland wirklich Stress hatte. Wir hatten keine Profiteams, kaum eine Perspektive. Und dann hat es sich gezogen. Sicher auch dadurch, dass ich halt nicht der Siegfahrer war. Ich hatte immer die Fähigkeiten, die ich auch heute habe, aber ich konnte das halt nie beweisen.

Ende 2019 hat es dann doch noch geklappt und Sie haben einen Vertrag beim Team Alpecin-Deceuninck unterschrieben, das auch als Pro-Continental-Team an allen wichtigen Rennen teilnimmt. Was hat den Ausschlag gegeben?

Krieger: Da kamen ein paar Dinge zusammen. Zum einen, dass Alpecin als deutscher Sponsor hier eingestiegen ist. Dadurch wollte man zumindest ein paar deutsche Fahrer dabei haben. Es war spät im Jahr und das Team hat noch jemand gesucht, der auch so ein bisschen in das Profil passt, also klassiker- und sprintorientiert. Die Roodhoofts (Manager des Teams ist Philip Roodhooft, sein Bruder Christoph ist Sportlicher Leiter, Anm. der Red.) haben dann ein paar Leute gefragt, und so kam irgendwann mein Name ins Spiel. Man hat mich eingeladen und wir haben gesprochen. Ich bin dann noch reingerutscht und habe ganz unten angefangen. Aber gut, ich hatte eine Plattform, um mich zu beweisen, habe das Schritt für Schritt gemacht und langsam einen Platz im Team gefunden.

"Irgendwann werden die Leute verbrannt"

In einer Zeit, in der gerade vor allem junge Radprofis wie Tadej Pogacar für Furore sorgen, ist es trotzdem ungewöhnlich, dass Sie es so spät noch geschafft haben. Sie haben kürzlich in den "Stuttgarter Nachrichten" den "Jugendwahn" im Radport kritisiert. Was meinen Sie damit?

Krieger: Das ist ein sehr komplexes Thema. Die Trainingssteuerung und alles andere ist viel professioneller geworden. Daher ist es möglich, früher Profi zu werden. Aber darüber hinaus geht es einfach einen zu großen Schritt. Als Hochleistungssportler wird einem alles abgenommen, man muss sich um fast nichts kümmern. Das Einfügen in die Gesellschaft wird dadurch für die jungen Leute immer schwieriger, weil sie, salopp gesagt, nicht wissen, wie es funktioniert.

Ich behaupte nicht, dass ich das weiß, aber ich versuche, es rauszufinden. Die Zeit, darüber nachzudenken und zu versuchen, auf eigenen Füßen zu stehen - das fällt weg. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, die ersten fünf Jahre in der U23-Klasse waren unbeschwert. Wir waren unterwegs und konnten auf Deutsch gesagt Scheiße bauen. Man redet darüber auch im Peloton.

Viele sagen, es kann schon sein, dass die Karrieren jetzt sehr früh erfolgreich sind, aber dass sie höchstwahrscheinlich gar nicht so lange andauern, weil die Leute irgendwann verbrannt werden. Das ist eine Entwicklung, die schadet, aber die man im Moment nicht aufhalten kann, weil jedes Team Angst hat, das nächste Supertalent, den nächsten Pogacar zu verpassen.

Für Spätstarter wie Sie wird es also noch schwieriger.

Krieger: Ja, auf jeden Fall. Und in Deutschland ist es ohnehin noch schwieriger, weil die Förderung wegfällt. Nach der U23 kann man nicht mal mehr in der Nationalmannschaft sein, das heißt man kann nicht mehr in der Bundeswehr bleiben und wird nicht mehr von der Deutschen Sporthilfe unterstützt. Das macht es immer schwieriger, über die U23 hinaus am Ball zu bleiben. Auch die Development Teams der großen Mannschaften orientieren sich fast nur noch an der U23. Da nimmt man gar niemanden mehr, der älter ist.

"Ich war nahe dran aufzugeben"

Gab es in den zehn Jahren, in denen Sie auf Continental-Niveau gefahren sind, Momente, in denen Sie gedacht haben: Das wird nichts mehr, ich gebe auf?

Krieger: Die gab es, ja. Die emotionalen Höhen und Tiefen in diesem Sport liegen so weit voneinander entfernt. Das ist eine krasse emotionale Berg- und Talfahrt. Ich habe da schon oft mit mir gehadert. Man wird ja auch älter und denkt, jetzt muss ich aber auch mal richtig Geld verdienen. Das kann man auf Continental-Niveau nicht, da beißt man sich durchs Leben. Ohne meine Eltern hätte ich das auch nicht geschafft. Da stellt man sich schon Fragen. Ich war nahe dran aufzugeben.

Sie hatten dann Ende 2020 einen Trainingsunfall, der Sie fast die Karriere gekostet hätte.

Krieger: Ja, der linke Ellbogen war gebrochen und rechts der Oberarm mehrfach. Der Nerv war auch betroffen. Ich war kurz davor, die Fähigkeit zu verlieren, meine rechte Hand zu bewegen. Das war schwierig, aber auch da habe ich mich zurückgekämpft. Irgendwie habe ich es immer geschafft, aus den Tiefen rauszukommen. Aber ich habe mich auch gefragt, ob die Energie noch für so viele Tiefschläge reicht.

Wie schafft man es, das alles zu bewältigen?

Krieger: Man braucht auf jeden Fall ein gutes Umfeld. Als Radsportler, der ja auch nicht immer im gleichen Team fährt, ist es wichtig, dass man ein kleines Team um sich selbst herum hat. Leute, auf die man sich verlassen kann. Und es ist auf jeden Fall keine Schande, sich Hilfe zu nehmen. Ich habe auch mit jemandem gesprochen. Es ist aber auch Wille. Man muss sehr, sehr viel Energie an den Tag legen, um den Weg zurück zu schaffen. Man merkt das, wenn man hier bei der Tour ankommt, dass man wirklich auf dem Toplevel sein muss. Sonst werden die drei Wochen hier zum Horror. Ich merke es auch jetzt wieder, es zwickt hier und da. Das ist schon eine sehr grenzwertige Belastung.

"Wichtig, dass man dem Radsport mal eine Stunde am Tag entkommt"

Die Tour de France gilt als das schwerste Radrennen der Welt. Sie sind schon den Giro d'Italia und die Vuelta gefahren. Was macht die Tour so besonders?

Krieger: Der größte Unterschied ist, dass hier jeden Tag Radrennen gefahren wird. Beim Giro und bei der Vuelta hat man immer mal so ein paar extra Ruhetage, einfach leichte Etappen, bei denen man sich ein bisschen schonen kann. Die einzelnen Etappen sind dort sogar ein bisschen härter, aber hier ist die sich akkumulierende Ermüdung so groß. Es gibt viel mehr Stress im Peloton. Dieser mentale Stress den ganzen Tag, die Tatsache, dass einfach jeden Tag Radrennen gefahren wird, das macht die Tour so schwer.

Können sie diesen mentalen Stress gut bewältigen?

Krieger: Ja, das klappt zum Glück ganz gut. Hier sogar besser als bei anderen Rundfahrten. Ich weiß nicht so richtig warum. Ich telefoniere mit meiner Familie. Und es hilft auch, wenn man mit dem Zimmerkollegen gut klar kommt und über Themen abseits des Radsports reden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dem Radsport mal eine Stunde am Tag entkommt.