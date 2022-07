Tour de France Femmes Was können die deutschen Fahrerinnen Brennauer, Lippert und Co.? Stand: 21.07.2022 15:30 Uhr

Wenn am Sonntag die Tour de France Femmes in Paris beginnt, stehen auch sieben deutsche Fahrerinnen an der Startlinie. Besonders im Fokus: Lisa Brennauer und Liane Lippert.

Von Katarina Schubert

Über acht Etappen und mehr als 1.000 Kilometer wird die Tour de France Femmes durch den Nordosten Frankreichs führen. Unter den 144 Fahrerinnen sind in diesem Jahr auch sieben Deutsche am Start. Besonders im Fokus werden Lisa Brennauer und Liane Lippert stehen - beide haben aussichtsreiche Chancen auf den ein oder anderen Tagessieg. Doch auch die anderen deutschen Teilnehmerinnen um Hannah Ludwig oder Kathrin Hammes können eine wichtige Rolle für ihr Team spielen.

Lisa Brennauer nimmt erste Etappen ins Visier

Für Lisa Brennauer ist die Teilnahme an der Tour de France Femmes eines der Highlights ihrer Saison und etwas ganz Besonderes. Ihr Traum: Einen Tag im Gelben Trikot zu fahren. " Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass dieses Führungstrikot so heiß umkämpft sein wird wie kaum ein anderes zuvor", so die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin gegenüber der Sportschau.

Sie nimmt die erste Tour-Hälfte, zunächst geprägt von flachem, dann hügeligem Terrain, ins Visier. Besonders die vierte Etappe mit Schotterpisten und kurzen knackigen Anstiegen habe es ihr angetan: "Das Streckenprofil sieht aus wie ein Klassiker. Das könnte etwas sein, was mir besonders gut liegt. Ich mag es ja schwer, aber nicht zu schwer. " Das wird es definitiv, wenn am Ende der Tour de France die Berge auf die Fahrerinnen warten. Das spiele ihr nicht so in die Karten: "Aber ich werde es trotzdem genießen, dabei zu sein. "

Video Tour de France Femmes Brennauer: "Ich freue mich wahnsinnig drauf" Die deutsche Radsportlerin Lisa Brennauer vor der Tour de France Femmes im Interview.

Brennauer fährt für das deutsche Continental-Team Ceratizit-WNT, in dieser Saison bestritt sie allerdings wenige Wettkämpfe auf der Straße. Ihren Start beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix, bei dessen Premiere sie im vergangenen Jahr einen vierten Platz feierte, musste sie corona-bedingt absagen. Im Juni konnte sie jedoch ein Ausrufezeichen setzen, als sie trotz eines Sturzes ihren deutschen Meistertitel im Zeitfahren verteidigte.

Liane Lippert fährt für Kapitänin Labous

Deutsche Meisterin, allerdings auf der Straße, ist auch Liane Lippert. Die 24-Jährige konnte sich bisher über eine erfolgreiche Saison freuen, vor allem im Frühjahr glänzte sie mit Podestplätzen beim Amstel Gold Race sowie Brabantse Pijl. Doch nicht nur die Klassiker liegen ihr, Lippert fühlt sich ebenfalls in den Bergen wohl. Auch ein Grund, weshalb sie sich besonders auf die Tour freut. " Die Strecken sind einfach super und ich glaube, für die Zuschauer wird es richtig spannend, uns Frauen zuzuschauen ", sagt Lippert gegenüber der Sportschau.

Es seien ein paar gute Etappen für sie dabei, so die 24-Jährige, aber sie wolle sich auch in den Dienst ihres Teams, dem Team DSM, rund um Kapitänin und Lokalmatadorin Juliette Labous stellen: " Wir wollen ein paar Siege nach Hause bringen. " Dass sie dieses Ziel erreichen, ist nicht unwahrscheinlich, hat Lipperts Team doch die beste Sprinterin der Saison, Lorena Wiebes, in seinen Reihen.

Neben Liane Lippert fährt noch eine zweite Deutsche für das Team DSM, nämlich Franziska Koch. Zwar sieht sich die 22-Jährige selbst als Klassiker-Fahrerin - sie belegte im vergangenen Jahr den siebten Platz bei Paris-Roubaix - in dieser Saison fuhr sie aber dennoch eine Reihe von Rundfahrten, inklusive des Giro d’Italia Donne Anfang Juli. Für die Tour de France Femmes sollte sie also gewappnet sein.

Hammes, Ludwig und Co.: Erfahrungen sammeln, Teams unterstützen

Während die Aufmerksamkeit auf Liane Lippert und Lisa Brennauer liegen wird, können die anderen deutschen Starterinnen um Kathrin Hammes oder Hannah Ludwig ohne Druck fahren. Letztere wurde sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr Dritte bei den deutschen Meisterschaften im Zeitfahren - hinter Lisa Brennauer und Lisa Klein, die jedoch von ihrem Team nicht für die Tour berücksichtigt wurde.

Richtig stark in den Bergen ist Kathrin Hammes vom WorldTeam EF Education-TIBCO-SVB: Die 33-Jährige fuhr in den diesjährigen bergigen Rundfahren, unter anderem beim Giro d’Italia Donne, stets in die Top 30 und könnte vor allem auf den letzten Etappen eine große Hilfe für ihr Team sein. Die erst 19-Jährige Hannah Buch (Roland Cogeas Edelweiss Squad) sowie Laura Süßemilch (Plantur-Pura), Welt- und Europameisterin auf der Bahn, komplettieren das deutsche Fahrerfeld bei der Tour de France Femmes.

Deutsches Team Canyon SRAM Racing peilt Top 5 an

Mit dem Canyon SRAM Racing Team ist auch ein deutsches WorldTeam, das einzige auf der Women’s World Tour, bei der Frankreich-Rundfahrt am Start. Am aussichtsreichsten auf einen guten Platz in der Gesamtwertung ist deren Fahrerin Katarzyna Niewiadoma. Die feierte nicht nur zahlreiche Top 10-Platzierungen im Frühling, auch das bergige Terrain liegt der 27-jährigen Polin. Das gleiche gilt für Pauliena Rooijakkers.

Video Tour de France Femmes Lauke: "Es ist ein ganz neues Level" Der sportliche Leiter des Teams Canyon SRAM Racing, Ronny Lauke, vor der Tour de France Femmes im Interview.