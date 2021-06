Der 27-Jährige Ackermann fehlt im achtköpfigen Aufgebot, das der Rennstall am Dienstag (15.06.2021) veröffentlichte, und muss damit weiter auf sein Debüt bei der "Großen Schleife" warten. In Bergspezialist Emanuel Buchmann (Ravensburg) und Allrounder Nils Politt (Köln) stehen aber zwei deutsche Radprofis im Kader.

Mindestens ein Etappensieg und Top-5-Gesamtergebnis

Als Ziele hat Bora-hansgrohe mindestens einen Etappensieg und ein Top-5-Ergebnis in der Gesamtwertung ausgegeben. Als Leader für das Gesamtklassement setzt Teamchef Ralph Denk auf den Niederländer Wilco Kelderman, der dreimalige Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) soll die Equipe auf den Flachetappen und auf welligem Terrain anführen. Der Kampf um das Grüne Trikot ist dabei im Hinterkopf.

