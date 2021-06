Team DSM bei der Tour de France: Alles auf Attacke

Das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Auf diese Formel lässt sich die Herangehensweise des Teams DSM an die Tour de France reduzieren. Acht Fahrer aus fünf Nationen gehören zum Tourkader der mit deutscher Lizenz fahrenden World-Tour-Equipe. Und das Ensemble für den Frankreich-Trip ist so komponiert, dass es sich bestenfalls zu einer Einheit zusammenfügt, die an jedem Tag der Rundfahrt um den Etappensieg fahren kann.

Drei Etappensiege bei der Tour 2020

"Entscheidend ist, als Team die Stärken jedes Einzelnen zu nutzen, um als Team stärker zu sein" , sagt der Sportliche Leiter Luke Roberts. Dabei soll dann am besten ein Auftritt wie bei der wegen der Corona-Pandemie in den September verschobenen Tour de France 2020 herauskommen. Da gewann das Team noch unter dem Namen Sunweb gleich drei Etappen und eroberte mit seiner aggressiven Fahrweise die Herzen der Radsport-Fans und -Experten gleichermaßen.

Dem damaligen Sponsor nutzten die Erfolge jedoch wenig. Der Online-Reiseanbieter Sunweb musste wegen wirtschaftlicher Einbrüche durch die Pandemie sein Engagement bei der Equipe beenden. Der neue Sponsor, ein Chemieunternehmen, hofft nun, dass die Mannschaft dort weitermacht, wo sie bei der Tour de France im vergangenen Jahr aufgehört hat.

Chance auf Gelb am ersten Wochenende

Die Pandemie habe dabei auch ihre guten Seiten gehabt, erklärt der Australier Roberts, der mit seiner Familie in Kerpen bei Köln zu Hause ist. Auch die Radprofis saßen während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr im Homeoffice vor dem Computer. Per Videokonferenz habe man viel über Mannschafts-Taktiken gesprochen und anschließend im Höhentrainingslager neben den physischen Grundlagen auch an den taktischen Überlegungen den Feinschliff vollzogen.

Ähnlich ist man beim Team DSM auch in diesem Jahr in der Vorbereitung auf die Tour de France vorgegangen. Und die Früchte, so die Hoffnung, wird man vielleicht schon am ersten Wochenende der Tour in der Bretagne ernten können. Die ersten beiden Etappen dort haben ein Klassikerprofil, es geht stetig auf und ab, der Wind spielt eine Rolle und die Zielankünfte sind ebenfalls nicht flach.