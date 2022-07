Tour de France, 1. Etappe Lampaert gewinnt Auftaktzeitfahren in Kopenhagen Stand: 01.07.2022 19:15 Uhr

Yves Lampaert hat beim Auftakt der Tour de France das Einzelzeitfahren in Kopenhagen gewonnen und das erste Gelbe Trikot erobert.

Der 31-Jährige vom Team Quick-Step legte am Freitag (01.07.2022) über 13,2 Kilometer auf dem Stadtkurs im verregneten Kopenhagen in 15:17,72 Minuten die beste Zeit hin und war am Ende knapp fünf Sekunden schneller als sein Landsmann Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Tour-Favorit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Sieger der vergangenen zwei Jahre, landete mit sieben Sekunden Rückstand auf Rang drei.

Lampaert im Gelben Trikot

Lampaert ist in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt damit der insgesamt 54. Belgier, der ins Gelbe Trikot gefahren ist.

Bester Deutscher war der deutsche Meister Lennard Kämna (Wedel/Bora-hansgrohe) auf Rang 19.