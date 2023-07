Etappen, TV, Livestreams Alles Wichtige zur Tour de France Femmes 2023 Stand: 11.07.2023 14:41 Uhr

Die Tour de France Femmes 2023 startet in Clermont-Ferrand und endet nach acht Etappen in Pau. Alles Wichtige zum größten Rennen im Frauen-Radsport.

Wann findet die Tour de France Femmes 2023 statt?

Die Tour de France Femmes führt vom 23. bis 30. Juli 2023 von Clermont-Ferrand nach Pau. Start- und Zielort der 1. Etappe ist Clermont-Ferrand. Die Route der Tour de France Femmes führt vom Zentralmassiv in den Süden des Landes. Das Ziel in Pau erreichen die Radprofis nach einer Woche am 30. Juli.

Wie viele Etappen gibt es bei der Tour de France Femmes 2023?

Bis zum letzten Zielstrich in Pau müssen die Fahrerinnen acht Etappen bestreiten. Bei den Streckenprofilen wechseln sich flache und hügelige Verläufe rhythmisch ab. Die vorletzte Teilstrecke endet nach knapp 90 km auf dem Tourmalet, am Ende wartet auf die Frauen ein Einzelzeitfahren.

Wie lang ist die Tour de France Femmes 2023?

Die Etappen der Frankreich-Rundfahrt der Frauen 2023 ergeben insgesamt eine Streckenlänge von 956 Kilometern.

Was ist der höchste Punkt der Tour de France Femmes 2023?

Der höchste Punkt der Tour ist der Tourmalet auf 2.110 Metern Meereshöhe in den Pyrenäen. Die Ankunft auf dem Pass ist die einzige Bergankunft der Tour de France Femmes 2023.

Wie viele Bergetappen, Flachetappen, Zeitfahren und Ruhetage gibt es bei der Tour de France Femmes 2023?

Es gibt drei Flachetappen, drei hügelige Etappen, eine Bergankunft und ein Zeitfahren bei der Tour de France Femmes 2023. Während der acht Tage ist kein Ruhetag eingeplant.

Wie viele Teams und Fahrerinnen gibt es bei der Tour de France 2023 Femmes?

154 Fahrerinnen werden in Clermont-Ferrand an den Start gehen. 22 Teams mit jeweils sieben Frauen haben die Startberechtigung erhalten. Zwei Teams mit deutscher Lizenz sind mit dabei: das World Team Canyon-SRAM Racing und das Continental Team Ceratizit-WNT Pro Cycling. Die endgültige Nominierung der Fahrerinnen erfolgt wenige Tage vor dem Start der Tour.

Wer sind die Favoritinnen bei der Tour de France Femmes 2023?

2022 haben Niederländerinnen das Geschehen auf der ersten Tour de France Femmes dominiert. Und auch in diesem Jahr ist Vorjahressiegerin Annemiek van Vleuten wieder erste Anwärterin auf den Gesamtsieg. Die 40-Jährige fährt für das spanische Movistar-Team. Ihre schärfste Kontrahentin auf der Frankreich-Tour '22 war Demi Vollering (SD Worx), die als sehr gute Zeitfahrerin gilt. Außenseiterchancen haben die Polin Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing) und Elisa Longo Borghini (Italien, Trek-Segafredo).

Annemiek Van Vleuten (m.) im Gelben Trikot bei der Tour 2022 neben Demi Vollering (l.) und Katarzyna Niewiadoma (r.).

Was ist das Gelbe Trikot, Grüne Trikot, Gepunktete Trikot und Weiße Trikot?

Bei der Tour tragen die Profis, die in einer der Wertungen vorne liegen, ein besonderes Trikot. Das bekannteste ist das Gelbe Trikot (französisch "Maillot Jaune"), welches die Führende in der Gesamtwertung trägt. Die Beste in der Sprintwertung fährt im Grünen Trikot ("Maillot Vert"). Das Gepunktete Trikot ("Maillot à pois") bekommt die Führende in der Bergwertung. Auch die beste Jungfahrerin ist gut an ihrem Weißen Trikot ("Maillot Blanc") zu erkennen.

Wie lang sind die Etappen?

Die vierte Etappe ist mit 177,1 Kilometern die längste Etappe der Tour de France Femmes 2023. Die kürzeste Etappe mit Massenstart ist das vorletzte Teilstück hinauf auf den Tourmalet mit 90 Kilometern. Außerdem müssen die Radprofis beim einzigen Einzelzeitfahren 22,6 Kilometer im Kampf gegen die Uhr bestreiten (8. Etappe).

Die 8 Etappen der Tour Femmes 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 23.07.2023 123,8 km Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand 2. Etappe - 24.07.2023 151,7 km Clermont-Ferrand - Mauriac 3. Etappe - 25.07.2023 147,2 km Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux 4. Etappe - 26.07.2023 177,1 km Cahors - Rodez 5. Etappe - 27.07.2023 126,1 km Onet-Le-Chateau - Albi 6. Etappe - 28.07.2023 122,1 km Albi - Bergnac 7. Etappe - 29.07.2023 89,8 km Lannemezan - Tourmale Bagnères-De-Bigorre (Bergankunft) 8. Etappe - 30.07.2023 22,6 km Pau - Pau

Wer überträgt die Tour de France 2023 live?

Alle Etappen werden live im TV auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Dazu gibt es bei allen Etappen einen Live-Ticker bei sportschau.de.

Die Sendezeiten (one/sportschau.de) Etappe/Datum Sendezeit 1. Etappe - 23.07.2023 12:05 Uhr – 15:50 Uhr 2. Etappe - 24.07.2023 15:20 Uhr – 17:50 Uhr 3. Etappe - 25.07.2023 15:20 Uhr – 17:50 Uhr 4. Etappe - 26.07.2023 15:20 Uhr – 17:50 Uhr 5. Etappe - 27.07.2023 15:20 Uhr – 17:50 Uhr 6. Etappe - 28.07.2023 15:20 Uhr – 17:50 Uhr 7. Etappe - 29.07.2023 16:05 Uhr – 19:35 Uhr 8. Etappe - 30.07.2023 15:20 Uhr – 17:50 Uhr