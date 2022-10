Frankreich-Rundfahrt Tour de France der Frauen 2023 endet in Pau Stand: 27.10.2022 13:07 Uhr

Die zweite Auflage der wiederbelebten Tour de France der Frauen führt vom 23. bis 30. Juli 2023 über 956 Kilometer.

Der Startschuss der Rundfahrt, die im Juli viele Zuschauer an den Streckenrand gelockt hatte, erfolgt in Clermont-Ferrand. Die Siegerin wird eine Woche später in Pau gekürt. Zu den Höhepunkten zählt auf der vorletzten Etappe die Bergankunft auf dem Pyrenäen-Riesen Tourmalet. Das wurde bei der Streckenpräsentation am Donnerstag in Paris bekannt.

In diesem Jahr hatte die niederländische Ausnahmefahrerin Annemiek van Vleuten die Tour de France Femmes gewonnen.

kommentar Tour de France Femmes Gekommen, um zu bleiben Annemiek van Vleuten gewinnt die erste Tour de France Femmes. Es war eine gelungene Premiere: Ein Zurück darf es für den Frauenradsport nun nicht mehr geben.