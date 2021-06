Tour de France: Froomes Rückkehr als Wasserträger

Ein doppelter Bruch des rechten Oberschenkels, Brüche an Halswirbel, Hüfte und Ellenbogen, ein gebrochenes Brustbein, Lungenkollaps - die Folgen waren dramatisch. Tagelang lag Froome auf der Intensivstation. "Ich bin froh, dass ich lebe" , sagte er später und nannte die Rückkehr aufs Rad die größte Herausforderung seiner Karriere.

Der fünfte Toursieg bleibt das Ziel

Acht Monate fuhr Froome nach seinem Unfall keine Rennen, dann stoppte die Corona-Pandemie den Radsport und seine Rückkehr kurz nach seinem Wiedereinstieg ins Geschehen für weitere vier Monate. In die Verfassung wie vor dem Sturz ist der mittlerweile 36 Jahre alte Radprofi seitdem nicht mehr gekommen. Der fünfte Toursieg, der ihn auf eine Stufe mit Jaques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain stellen würde, wird ihm wohl verwehrt bleiben. Auch wenn er selbst noch im Februar im "Guardian" erklärte, dass ihn nichts von jenem fünften Sieg abhalten könne.

Realistisch betrachtet ist Froome davon jedoch sehr weit entfernt und die Zeit läuft gegen ihn, auch wenn er hofft, noch mit 40 Jahren Radrennen zu fahren. Doch während seiner Abwesenheit sind neue, jüngere Hauptdarsteller ins Rampenlicht getreten wie der Toursieger des vergangenen Jahres Tadej Pogacar oder dessen Landsmann Primoz Roglic, die auch in diesem Jahr als die Topfavoriten an den Start in Brest gehen. Nicht einmal mehr in seinem eigenen Team ist Froome die Nummer eins.

Wasserträger bei Israel Start Up Nation

Seit Beginn des Jahres trägt Froome das Trikot der Mannschaft Israel Start Up Nation, nachdem er im Starensemble des Teams Ineos, für das er Jahre lang in die Pedale trat, keine Chance mehr sah, überhaupt noch einmal in die Nähe des Tourkaders zu kommen. Das vom kanadisch-israelischen Milliardär Sylvain Adams finanzierte Team aus Israel erhoffte sich mit der Verpflichtung von Froome besondere Aufmerksamkeit und natürlich auch den Kampf um das Gelbe Trikot.

Für Aufmerksamkeit sorgt Froome nun allein mit seiner Rückkehr nach Brest. Doch die sportlichen Hoffnungen für den Saisonhöhepunkt setzt die Equipe nun auf den Kanadier Michael Woods, 34, der einen siebten Rang bei der Vuelta a Espana 2017, Platz zwei beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich 2018 und zwei Vuelta-Etappensiege als wichtigste Erfolge in seiner Vita stehen hat. In diesem Jahr gewann er eine Etappe der Tour de Romandie und beendete die Tour de Suisse im Juni als Gesamtfünfter.

Für diesen Mann will sich der viermalige Toursieger Froome in den kommenden drei Wochen nun als Wasserträger verdingen. "Man wird mich häufig Flaschen holen sehen" , kündigte Froome bereits an - so wie damals 2008. Die Arbeit als Helfer und der Start bei der Tour sind für ihn Teil des Weges zurück zu alter Stärke. "Ich bin sicher, dass der Genesungsprozess jetzt abgeschlossen ist, jetzt geht es darum meine alte Rennform wieder zurückzugewinnen" , sagt Froome. "Die Tour de France ist ein Meilenstein auf diesem Weg."

Stand: 25.06.2021, 07:54