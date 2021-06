Das teilte sein Team Israel Start-up Nation (ISN) am Dienstag (15.06.2021) mit. Seit einem schweren Sturz vor zwei Jahren arbeitet der viermalige Toursieger allerdings vergeblich an seiner Form, um den Gesamtsieg wird er auch in Frankreich nicht fahren.

"Nach zwei Jahren kann ich die Rückkehr kaum erwarten" , sagte der 36-Jährige: "Seit dem Unfall war es eine mühsame Reise, aber die Tour gehörte zu den Zielen, die mich am meisten motiviert haben." Er trete in diesem Jahr nicht "als Anführer an, aber ich hoffe, ich kann dem Team mit meiner Erfahrung als Kapitän helfen. Wir haben in Michael Woods einen starken Anwärter, ich freue mich, alles für ihn und das Team zu geben".

Nominierung war keineswegs sicher

Dass der einstige Dominator für die Tour nominiert wird, war zuletzt keineswegs sicher. Seit dem Sturz im Juni 2019 beim Critérium du Dauphiné, als er sich diverse schwere Brüche zuzog, ist Froome ein Schatten seiner selbst. Auch der Wechsel zu ISN an die Seite der deutschen Profis André Greipel und Rick Zabel brachte nicht den erhofften Aufschwung. So schloss er das Critérium dieses Jahres Anfang Juni nur auf Rang 47 ab.

ISN-Manager Rik Verbrugghe erwartet bis zur Tour noch eine Steigerung von Froome, "wir hoffen, dass Chris auch während des Rennens von Etappe zu Etappe Fortschritte macht."

Stand: 15.06.2021, 15:32