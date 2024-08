Tour de France Femmes Charlotte Kool gewinnt 1. Etappe in Den Haag Stand: 12.08.2024 15:52 Uhr

Die Niederländerin Charlotte Kool hat am Montag (12.08.2024) die erste Etappe bei der dritten Auflage der Tour de France Femmes gewonnen. In Den Haag setzte sie sich nach 123 Kilometern im Schlusssprint durch.

Hinter Charlotte Kool vom Team dsm-firmenich PostNL kamen Anniina Ahtosalo aus Finnland (Uno-X Mobility) und die Italienerin Elisa Balsamo (Lidl - Trek) ins Ziel.

Grand Départ in Rotterdam

Erstmals in der Geschichte startete das größte Frauenradrennen nicht in Frankreich, sondern in den Niederlanden. Der Grand Départ fand in Rotterdam statt, bevor das Rennen nach einer Woche voller Sprints und Höhenmetern an der legendären Bergankunft auf Alpe d’Huez endet.

Die 2. Etappe der Tour de France Femmes am Dienstag ist nur 70 Kilometer. lang. Das Profil spricht für einen Massensprint in Rotterdam.